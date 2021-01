Outre les avantages pour la santé tels que la teneur élevée en protéines, les vitamines, les minéraux et les antioxydants adéquats, le bon cholestérol, les acides aminés essentiels, les acides gras oméga-3, les œufs ont bon goût. Ils font partie de l’alimentation de base dans la plupart des ménages et sont généralement moins chers que la viande. On dit également que les œufs de poulets élevés en liberté sont sans cruauté. Ci-dessous, nous partageons cinq recettes d’œufs traditionnelles d’Inde.

Œuf Bhurji

Très facile à préparer, cette recette d’œufs brouillés épicés est originaire du sous-continent indien. Deux à trois œufs ou plus, selon le nombre de membres de la famille, sont fêlés et le contenu battu. Les feuilles de cumin et de curry sont sautées dans de l’huile chaude et on y ajoute des oignons, des tomates ou du poivron fraîchement hachés. Les œufs battus sont versés dessus et brouillés. Des épices moulues, du poivre noir et de la coriandre fraîchement hachée peuvent être ajoutés au mélange de friture avec du sel au goût.

œuf au curry

Cette recette est préparée en faisant bouillir des œufs entiers pendant 10 minutes environ. Les œufs durs sont ensuite généralement frits dans de l’huile de moutarde ou de l’huile de son de riz jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Les œufs sont ensuite cuits dans un curry qui est préparé avec des oignons frits, du gingembre, de l’ail, des tomates, du curcuma et des épices moulues. Le sel et le sucre sont ajoutés pour le goût.

Omelette aux oeufs au curry

Faites des omelettes avec des oignons hachés et du piment haché et coupez-les en fines tranches. Préparez l’œuf au curry comme mentionné ci-dessus puis ajoutez les tranches d’omelette au curry. Laisser cuire encore cinq minutes, permettant aux omelettes de s’imprégner des saveurs délectables du curry.

Œuf Malaikari

Les œufs durs sont enrobés de poudre de curcuma et frits jusqu’à ce qu’ils atteignent une couleur rouge doré. La feuille de laurier et les épices entières sont chauffées dans l’huile tandis que des oignons hachés, des pâtes de gingembre et de gousses d’ail, des tomates et des piments verts ainsi que de la poudre de cumin et de la poudre de coriandre leur sont ajoutés. L’eau, le lait de coco et les œufs sont ajoutés au mélange et cuits pendant cinq minutes de plus avant de l’éteindre et de saupoudrer un peu d’eau de rose sur le curry pour la saveur.

Oeuf Bonda

Egg Bonda est également connu sous le nom de egg bajji ou egg pakora. Les œufs durs sont coupés en deux, trempés dans une pâte de farine de besan ou de gramme, de farine de riz, de graines de cumin, de poudre de poivre noir, de piments hachés, de pâte de gingembre et d’ail, de sel et d’eau. Les œufs trempés sont ensuite frits dans de l’huile chaude jusqu’à ce que la couche d’épices vire au brun doré.