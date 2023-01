Bhupinder Singh Gill est le premier arbitre assistant sikh de Premier League

Bhupinder Singh Gill est entré dans l’histoire en tant que premier arbitre assistant sikh-pendjabi de la Premier League mercredi lorsqu’il a couru la ligne lors du match à domicile de Southampton contre Nottingham Forest à St Mary’s.

Le joueur de 37 ans est issu d’une famille de footballeurs, son père Jarnail Singh étant le premier arbitre à porter un turban dans la ligue anglaise et ayant officié dans plus de 150 matchs de la Ligue de football (EFL) entre 2004 et 2010.

Le frère aîné de Bhupinder, Sunny, est également arbitre EFL.

“Ce doit être le moment le plus fier et le plus excitant de mon parcours d’arbitre, mais je ne me laisse pas emporter car ce n’est qu’un pas de plus dans la direction où je veux aller”, a déclaré Bhupinder aux médias anglais avant le match.

“J’espère que c’est un autre moment pour aider à inspirer la prochaine génération à s’inscrire à un cours d’arbitrage et à se lancer dans l’arbitrage.

“Mon rêve a toujours été d’atteindre le sommet du jeu, d’être un modèle pour les futurs officiels et d’encourager plus de personnes d’horizons divers à arbitrer, en particulier d’origine sud-asiatique comme moi.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)