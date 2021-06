Bhumika Chawla brise le silence sur les informations selon lesquelles on lui aurait proposé « Bigg Boss 15 »

L’actrice et ancienne mannequin Bhumika Chawla que vous connaissez probablement sous le nom de Nirjara de ‘Tere Naam’ a été vue en train de travailler dans plus de 50 films en hindi, tamoul et télougou. Dans une rumeur récente, les gens ont spéculé que l’actrice était sur le point d’être invitée dans la prochaine saison de Big Boss, mais Bhumika a tout nié.

Elle a écrit une note sur un post Instagram avec une magnifique photo, qui disait : « FAKE NEWS – Non, on ne m’a pas proposé Big Boss – NON NE LE FERA PAS SI OFFERT. On m’a proposé la saison 1, 2, 3 et plus tard encore quelque temps et j’ai refusé de tout faire. On ne m’a pas proposé cette fois et je ne le ferai toujours pas. (sic) » Se qualifiant de personne privée, elle a ajouté : « Je suis une personnalité publique, mais je suis très privée d’avoir des caméras sur moi 24h/24 et 7j/7. »

Un fan s’est rendu dans la section des commentaires et a commenté: « Ça te ressemble tellement, je ne suis pas du tout surpris que tu aies refusé. Je te respecte pour ce que tu es. Tu es mon meilleur ami que je n’ai pas rencontré ou à qui je n’ai pas parlé. Vous m’inspirez par votre simplicité et le fait de garder votre vie privée. Vous ressemblez plus à un ami d’à côté qu’à quelqu’un qui a travaillé dans des films. Beaucoup d’amour. »

Pendant ce temps, en ce qui concerne le front du travail, Bhumika sera vu dans ‘Seetimaarr’ de Sampath Nandi. Parallèlement à cela, elle fera des merveilles dans Akhanda de Boyapati Srinu avec Balakrishna et Pragya Jaiswal.

Les deux films ont repoussé leurs dates de sortie sur grand écran à cause de COVID-19 et ne sortiront que lorsque les cinémas ouvriront avec une capacité maximale afin que le film puisse bien fonctionner.