Bhumi Pednekar va donner une partie de sa rémunération à la Fondation Bhumi, « vise à autonomiser… les défenseurs du climat »

Bhumi Pednekar fête son 34e anniversaire aujourd’hui, le 18 juillet, mais pas d’une manière quintessentielle. Elle a lancé la Fondation Bhumi, une organisation à but non lucratif visant à préserver l’environnement, en responsabilisant les défenseurs du climat et en réduisant les effets de la pollution. Le matin de son anniversaire, Bhumi a annoncé le lancement de la Fondation Bhumi dans une série de fils Twitter. En plus d’être actrice, Bhumi n’a pas oublié sa responsabilité envers la nature, nous rappelant de faire de même. Elle a lancé une campagne Climate Warrior en 2019, et la Fondation Bhumi est sa prochaine étape vers la conservation de l’environnement.

Laissant tomber une affiche apaisante, verte, à motif de feuilles sur Twitter, avec le nom The Bhumi Foundation, écrit dans une police cursive, Bhumi Pednekar a tweeté : « Le jour de mon anniversaire, avec une immense gratitude et un immense amour pour la planète, j’ai le plaisir d’initier travailler pour la Fondation Bhumi : une organisation à but non lucratif dédiée à la préservation de notre belle planète ! »

On my birthday, with immense gratitude and love for the planet, it is my pleasure to initiate work towards The Bhumi Foundation : a non-profit organization dedicated to preserving our beautiful planet! 🌿🌍 pic.twitter.com/C0qrtrdA2w — bhumi pednekar (@bhumipednekar) July 18, 2023

Bhumi Pednekar sur la conservation de l’environnement

Dans les fils Twitter suivants, Bhumi Pednekar a partagé son idéologie envers la protection de l’environnement en tant que « Climate Warrior ». Elle a promis de reverser une partie de sa rémunération à la Fondation pour un meilleur environnement demain. « En tant que guerrière du climat et fervente partisane de la conservation de l’environnement, j’ai toujours rêvé d’avoir un impact significatif sur le bien-être de notre planète », a-t-elle déclaré.

As a #ClimateWarrior and a firm believer in environmental conservation, I have always dreamt of making a significant impact on our planet's well-being. — bhumi pednekar (@bhumipednekar) July 18, 2023

Bhumi Pednekar va donner une partie de sa rémunération

« À l’avenir, une partie de mes revenus ira à la Fondation Bhumi à travers laquelle je vise à responsabiliser les organisations et les autres écologistes du climat sur leur vision unifiée de travailler pour la planète », a poursuivi Bhumi Pednekar. « J’ai besoin de tout votre amour, de votre soutien et de vos bénédictions alors que je m’embarque dans ce nouveau voyage Amour, Bhumi », a tweeté Bhumi Pednekar sur une note de conclusion.

Going forward, a portion of my earnings will go towards #TheBhumiFoundation through which I aim to empower organizations and fellow climate conservationists on their unified vision of working for the planet 💚 — bhumi pednekar (@bhumipednekar) July 18, 2023

Need all your love, support & blessings as I embark on this new journey… Love,

Bhumi — bhumi pednekar (@bhumipednekar) July 18, 2023

Les fans réagissent à la Fondation Bhumi

L’initiative de Bhumi Pednekar a été saluée par les Twitterati et ses fans. « Joyeux anniversaire et bonne chance », a souhaité un internaute. « Félicitations Bhumi ji… Tout le meilleur… Jai Hind », a noté un deuxième individu. « Continuez votre bon travail », ont été les mots d’encouragement d’un autre. Quelqu’un d’autre a apprécié les efforts de Bhumi en ajoutant un emoji de main qui applaudit.

Happy birthday and best of luck — Rohan bhave (@rohan_bhave) July 18, 2023

Congratulations Bhumi ji….. All the best….. Jai Hind — Abhimanyu Ghosal (bongkayo) (@Abhimanyu_0408) July 18, 2023

Keep up the good work ❤️ — Helicopter🚁07 (@BeingShafeeque) July 18, 2023

Bhumi Pednekar sur le fait d’être un guerrier du climat

Plus tôt, dans une interview avec Outlook, Bhumi Pednekar a expliqué à quel point elle était toujours soucieuse de « protéger l’environnement » en grandissant. « J’ai été une guerrière du climat qui s’est engagée à attirer l’attention sur la façon dont chacun de nous peut aider à sauver la planète depuis et je continuerai à le faire », a-t-elle déclaré.