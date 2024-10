Bhumi Pednekar termine le tournage de Daldal et le considère comme l’un de ses rôles « les plus complexes »

Bhumi Pednekar a terminé le tournage de sa websérie très attendue Daldal. L’actrice a résumé son parcours en partageant une histoire sur Instagram et a décrit la série comme l’un de ses rôles les plus difficiles à ce jour. Elle a écrit : « C’est sans conteste l’un de mes personnages les plus complexes », a écrit Bhumi dans son message, ajoutant qu’elle avait le privilège de travailler avec des acteurs et des créateurs incroyablement talentueux sur le projet. Bhumi Pednekar a également écrit sur les obstacles auxquels l’équipe a été confrontée lors du tournage, en particulier face aux moussons incessantes de Mumbai et aux conditions de tournage difficiles. Malgré ces défis, l’actrice a salué la résilience de l’équipe en écrivant : « Notre moral ne pourra jamais être refroidi. »

Partageant un aperçu du projet en mars de cette année, Bhumi Pednekar a écrit dans sa légende : « Hantée par la culpabilité de son passé et confrontée aux démons de son présent, une DCP nouvellement nommée, Rita Ferreira, doit se lancer dans une enquête sur une série de meurtres qui la met sur une trajectoire de collision avec un tueur en série de sang-froid #DaldalOnPrime #AreYouReady #PrimeVideoPresents Société de production : Abundantia Entertainment Producteurs exécutifs : Vikram Malhotra, Suresh Triveni Directeur de la série : Amrit Raj Gupta Scénaristes : Priya Saggi. , Sreekanth Agneeaswaran, Rohan D’Souza, Hussain Haidry Acteurs clés : Bhumi Pednekar.

Les récentes sorties de films de Bhumi Pednekar incluent Bhakshak, Le Tueur de Dames, Bheed, Govinda Naam Mera, Badhaai Do, Raksha Bandhan et Merci d’être venupour n’en nommer que quelques-uns.

Bhumi Pednekar a fait ses débuts à Bollywood en 2015 avec une comédie romantique. Dum Laga Ke Haishaavec Ayushmann Khurrana. Elle a également travaillé dans des films comme Toilettes : Ek Prem Katha, Shubh Mangal Saavdhan, Sonchiriya, Saand Ki Aankh, Bala et Pati Patni Aur Woh entre autres.