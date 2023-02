Bhumi Pednekar s'ouvre sur l'échec du box-office de Badhaai Do, dit "aurait fait tellement plus si ...."

Les acteurs de Bollywood Rajkummar Rao et le film dramatique romantique de Bhumi Pednekar Badhaai Do, samedi, ont eu 1 an. Malgré des critiques positives de la part des critiques et du public, Badhaai Do a échoué au box-office.

Dans sa récente interview, Bhumi a parlé de l’échec du box-office et a déclaré: “Il a eu une tendance mondiale lors de sa sortie sur OTT, il a reçu tellement d’amour et d’éloges de la part des gens du monde entier. Je suis honoré de tout l’amour que j’ai reçu à travers le film et très reconnaissant pour les nombreuses récompenses qui m’ont été décernées. Cela signifie que le public accepte ce que le film a communiqué. Je pense que le film aurait fait tellement plus au box-office s’il était sorti maintenant, avec COVID-19 calmé .”

Réalisé par Harshvardhan Kulkarni, Badhaai Do, qui est une suite du film primé national Badhaai Ho, qui mettait en vedette Ayushmann Khurrana, Neena Gupta et Sanya Malhotra dans les rôles principaux.

Bhumi a ajouté: “J’ai la chance d’avoir trouvé un scénario comme Badhaai Do qui m’a permis de défendre une cause qui me tient à cœur. L’amour, c’est l’amour et j’espère que Badhaai Do a contribué à sensibiliser les gens à cette réalité.” Bhumi a reçu beaucoup d’appréciation pour sa performance dans le film. Alors que le film tournait 1 samedi, Bhumi a partagé une nouvelle scène supprimée du film qu’elle a sous-titrée, “Anniversaire hai toh cadeau toh banta hai. Humara nahin toh aapka hi sahi. Voici un petit cadeau pour vous le # 1YearOfBadhaaiDo #BadhaaiDo supprimé scène.”





Dans le film, Bhumi a joué le rôle de Suman Singh, un professeur d’éducation physique de 31 ans, qui s’intéresse aux femmes. Elle épouse un flic nommé Shardul Thakur (Rajkummar) pour échapper à la pression de leurs familles. Le véritable rebondissement de l’histoire survient lorsque le personnage de Rajkummar révèle qu’il est aussi homosexuel.

Pendant ce temps, Bhumi sera ensuite vu dans le film dramatique social Bheed, The Ladykiller d’Ajay Bahl, Afwaa de Sudhir Mishra, Gauri Khan a produit Bhakshak, Mere Husband Ki Biwi de Mudassar Aziz. (Avec les entrées de l’ANI)



