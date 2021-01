Bhumi Pednekar soulignera la gravité de la crise du changement climatique avec une nouvelle initiative

L’actrice Bhumi Pednekar, qui est également une guerrière du climat, se dit déterminée à souligner la gravité de la crise climatique et ses répercussions.

« Le changement climatique est à nos portes et il est réel. Par mon initiative de Climate Warrior, j’essaie avec diligence de mettre en évidence la gravité de la crise et ses répercussions », a déclaré Bhumi.

Désormais, l’actrice fera appel à la jeune génération dans le cadre de l’initiative Young Earth Champions de Sony BBC Earth. Le concours national vise à inspirer les jeunes esprits indiens à réfléchir à un avenir meilleur et plus durable. Bhumi avec un expert jugera cette initiative.

« Young Earth Champions offre une excellente plate-forme pour déclencher l’échange d’idées créatives entre les enfants, qui ont le pouvoir d’apporter des changements. J’attends avec impatience une participation encourageante de jeunes talents incroyables et une discussion stimulante sur un avenir durable, » elle a ajouté.

Pendant ce temps, l’actrice a commencé à tourner pour la comédie dramatique « Badhaai Do » avec Rajkummar Rao. Le film est le deuxième volet de la franchise « Badhaai Ho ». Alors que le premier film mettait en vedette Ayushmann Khurrana et Sanya Malhotra, le nouveau film verra Rajkummar et Bhumi faire progresser la franchise.