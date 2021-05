La star de Bollywood, Bhumi Pednekar, mène depuis le front pour sauver la vie de personnes confrontées à la crise du COVID-19. Elle a lancé une initiative numérique COVID Warrior qui a cherché à unir les Indiens pour sauver des concitoyens dans le besoin. L’initiative de médias sociaux qui a commencé avec une équipe de seulement 5 personnes, compte désormais plus de 200 bénévoles à travers l’Inde, qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour sauver autant de vies que possible en interceptant les messages SOS sur les médias sociaux. Elle a travaillé sans relâche pour trouver un ventilateur aux soins intensifs, de l’oxygène, des lits d’oxygène et des médicaments essentiels à travers le pays en plus d’amplifier les demandes de plasma.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait incitée à lancer l’initiative numérique, Bhumi a déclaré à DNA: «Pour moi, le voyage du guerrier COVID a été extrêmement intime. J’ai eu une période infernale lorsque ma mère a contacté le virus et elle était extrêmement sérieuse. n’était pas aussi cauchemardesque qu’aujourd’hui, j’étais toujours désemparé en essayant de comprendre les choses pour ma mère. Ensuite, j’ai été frappé par le fait que si des personnes privilégiées comme nous des villes traversent des moments aussi difficiles, que serait la condition de ceux qui sont moins privilégiés? «

Elle a ajouté: «J’ai frissonné à cette pensée et je me suis dit que dès que ma mère se sentirait bien, je consacrerais mon temps à me battre pour chaque vie que je peux sauver. C’est ainsi que COVID Warrior est né et est devenu un réseau de le peuple, par le peuple et pour le peuple afin de sauver l’humanité dans son ensemble. «

À propos de tout lui donner et d’essayer de sauver autant de vies, Bhumi a déclaré: «Donc, malgré tous les chagrins liés à la perte de vies que nous n’avons malheureusement pas été en mesure de sauver, nous essayons de continuer à nous concentrer sur les vies qui peuvent être sauvées. seule chose qui nous a permis de continuer au milieu d’une telle dévastation. C’est la seule chose que nous pouvons faire collectivement en pleurant ces vies qui ont été perdues à cause de ce virus mortel. «

Récemment, Bhumi a remercié les Indiens pour leur soutien aux personnes qui ont contracté le virus dans le but de sauver autant de vies.

Elle a déclaré: «La pandémie nous a unis d’une manière et sous des formes que nous n’avions jamais vues auparavant. Je tiens à remercier chaque Indien qui s’est manifesté pour sauver un concitoyen, pour tendre la main à une autre personne dans le besoin. COVID Warrior a utilisé le pouvoir des médias sociaux pour le plus grand bien. Il a utilisé le pouvoir du numérique pour unifier les personnes combattant un ennemi commun, le coronavirus. «