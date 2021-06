Bhumi Pednekar se souvient de Sushant Singh Rajput à l’occasion de l’anniversaire de sa mort

Bhumi Pednekar s’est souvenu de Sushant Singh Rajput à l’occasion de son anniversaire de mort avec une note réconfortante. Elle a partagé les images BTS du défunt acteur de leur seule sortie cinématographique ‘Sonchiriya’ sortie en 2019. Bhumi a écrit: « Tu me manques, tes questions et tout ce dont nous avons parlé. Des étoiles aux choses inconnues, tu m’as montré le monde comme je ne l’avais jamais vu auparavant. »

Elle a ajouté : « J’espère que vous avez trouvé votre paix ma curieuse douce SSR… Om Shanti. #Forever #Ssr #Peace #neutronstar. »

Ranveer Shorey, qui faisait également partie de » Sonchiriya « , a posté une photo en noir avec SSR en toile de fond et l’a légendé comme « »…अपना क़र्ज़ा तो उतार गयो गयो… बीहड़न में… » #sonchiriya #sushantsinghrajput. «

Lorsque Sushant est décédée en 2020, Bhumi a écrit une note émotionnelle où elle a écrit sur les souvenirs qu’ils ont partagés. L’acteur a déclaré : « Repose en paix, mon ami… Choqué et le cœur brisé… Je n’arrive toujours pas à y croire… Regarder les étoiles et nos conversations sans fin… Je vais te voir scintiller là-haut avec le repose toi car tu es et seras toujours une star mon cher SSR. »

Plus tôt, lorsque « Sonchiriya » a marqué deux ans après sa sortie, Bhumi avait publié une série d’images fixes BTS avec le défunt acteur et avait également écrit une anecdote.

Elle a déclaré: « Je veux terminer en disant … que Sushant nous manque. Je me souviens qu’après la projection, nous ne pouvions tout simplement pas arrêter de pleurer … nous étions tellement submergés et reconnaissants de faire partie de ce film et de ce qu’il a donné nous. Une famille et des expériences pour de nombreuses vies… Celui-ci a été l’un de nos plus difficiles mais les plus gratifiants. Votre brillant en tant que Lakhna restera dans les mémoires pendant des générations, mon ami #2yearsofsonchiriya.