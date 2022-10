Bhumi Pednekar se fait brutalement troller pour son sens vestimentaire, les internautes la comparent à Urfi Javed

Bhumi Pednekar a attiré l’attention des trolls, qui critiquent fréquemment les célébrités de Bollywood pour leur apparence ou leur manière de s’habiller. L’actrice a récemment été aperçue lors d’une soirée Diwali, et bien qu’elle ait sans aucun doute l’air exquise dans sa robe blanche, de nombreuses personnes l’ont critiquée pour l’avoir portée et ont même établi des comparaisons entre elle et Urfi Javed.

Les internautes ont réagi lorsqu’ils l’ont vue porter une tenue blanche, disant qu’elle n’avait jamais l’air bien ou que son choix la rendait vulgaire. Peu d’autres ont également déclaré catégoriquement qu’Urfi était l’inspiration pour les vêtements.

Pour les non-initiés, Bhumi Pednekar, connue pour ses performances acclamées par la critique et le commerce, a mis le feu à Instagram le dimanche 3 juillet, lorsqu’elle a déposé ses photos sensuelles et grésillantes dans une bralette rouge, laissant ses fans et ses abonnés complètement envoûtés. Son article de carrousel composé de quatre images est instantanément devenu viral sur Internet.

Sous-titrant les photos, la Dolly Kitty Aur Woh Chamakte Sitare a écrit “Mois d’anniversaire” et a ajouté les hashtags “#sunday #cancer #hello #instagram #instagood #tendance #goodnight” à ses photos.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Bhumi a été vu pour la dernière fois face à Akshay Kumar dans le drame relationnel d’Aanand L. Rai, Raksha Bandhan. Le personnage d’Akshay veut marier ses quatre sœurs avant de pouvoir se marier avec le personnage de Bhumi dans le film qui s’est affronté avec Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan avec Laal Singh Chaddha.

Bhumi a également le drame romantique de Shashank Khaitan Govinda Naam Mera dans son minou, où elle partage l’espace d’écran avec Vicky Kaushal et Kiara Advani. Elle sera également vue dans Bheed d’Anubhav Sinha avec Rajkummar Rao dont la sortie est prévue le 18 novembre en affrontant Ajay Devgn et la star de Tabu Drishyam 2.