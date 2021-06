Bhumi Pednekar rejoint Akshay Kumar dans « Raksha Bandhan » d’Aanand L Rai | Nouvelles des gens

New Delhi : l’acteur de Bollywood Bhumi Pednekar, qui a travaillé avec Akshay Kumar dans « Toilet : Ek Prem Katha », a rejoint le prochain film de la mégastar « Raksha Bandhan ».

Akshay s’est tourné vers les réseaux sociaux pour souhaiter la bienvenue à Bhumi dans l’équipe du film. L’acteur de « Kesari » a partagé une délicieuse photo mettant en vedette le duo avec le réalisateur du film, Aanand L Rai.

Partageant l’image heureuse, Akshay a écrit: « Quand vous êtes heureux, cela se voit. Et en effet, nous devons … avoir @bhumipednekar à bord de #RakshaBandhan. »

Bhumi a également partagé la même photo sur son compte Instagram et a qualifié Akshay et Aanand de « puissances créatives ».

« Un film très spécial et une réunion très spéciale. Je suis extrêmement heureux de collaborer à nouveau avec deux de mes puissances créatives et humains préférés. Je suis plein de gratitude de faire partie de cette histoire spéciale et touchante #RakshaBandhan @akshaykumar @aanandlrai , » elle a écrit.

Outre le film de 2017 « Toilet : Ek Prem Katha », le duo a également travaillé ensemble sur « Durgamati » de Bhumi, sur lequel Akshay a été coproducteur.

« Raksha Bandhan » est écrit par le collaborateur de longue date d’Aanand et scénariste primé aux National Awards, Himanshu Sharma, connu pour des films comme « Zero », « Raanjhanaa » et la franchise « Tanu Weds Manu ».

L’histoire de « Raksha Bandhan », qui a été annoncée l’année dernière lors du festival du même nom, tournera autour du lien entre un frère et une sœur.

‘Raksha Bandhan’ est présenté par la sœur d’Aanand et Akshay, Alka Bhatia. Le film est soutenu par Color Yellow Production en association avec Cape of Good Films.

Outre « Raksha Bandhan », Akshay et Aanand collaborent également sur « Atrangi Re », qui met également en vedette Dhanush et Sara Ali Khan. Les prochains films d’Akshay incluent « Sooryavanshi », « Atrangi Re », « Prithviraj », « Bell Bottom », « Ram Setu » et « Bachchan Pandey ». Les prochains films de Bhumi incluent « Badhaai Do » et « Mr Lele ».