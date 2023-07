Bhumi Pednekar prend une pause du travail pour profiter d’un séjour avec sa meilleure amie | Regarder la vidéo

Il semble que Bhumi Pednekar profite de son séjour avec sa meilleure amie. Elle a récemment partagé une vidéo d’elle-même sur les réseaux sociaux où elle peut être vue en train de profiter d’une thérapie par le son. On peut les voir tous les deux profiter du moment, et Bhumi a l’air détendu et paisible. Ses fans et ses followers l’ont appréciée pour avoir pris le temps de se détendre et de se détendre, et beaucoup d’entre eux ont commenté la publication, exprimant leur admiration pour elle. Bhumi est connue pour ses portraits de femmes entêtées de petites villes. Elle a reçu trois Filmfare Awards. Après avoir travaillé comme directrice de casting adjointe chez Yash Raj Films pendant six ans, elle a fait ses débuts au cinéma en tant que mariée en surpoids dans la comédie romantique de la société Dum Laga Ke Haisha (2015), qui lui a valu le prix Filmfare du meilleur début féminin.