L’actrice Bhumi Pednekar s’est rendue jeudi sur les réseaux sociaux pour dévoiler ses problèmes de boutons aux fans. Dans un clip qu’elle a publié sur Instagram Stories, Bhumi montre un bouton qui a poussé sur son visage. «Oh bonjour tu es de retour pour me torturer», a-t-elle écrit sur le clip.

L’actrice est actuellement occupée à tourner pour la comédie dramatique Badhaai Do avec Rajkummar Rao. Elle a récemment présenté les personnages du film sur Instagram.

« Faites mastane chale zindagi banane, Bande sayane aur naam ke deewane # SumiAurShardul #BadhaaiDo @rajkummar_rao », a-t-elle écrit.

Badhaai Do est le deuxième volet de la franchise Badhaai Ho. Alors que le premier film mettait en vedette Ayushmann Khurrana et Sanya Malhotra, le nouveau film verra Rajkummar et Bhumi faire progresser la franchise.

Dans le nouveau film, Rajkummar joue le seul officier masculin dans un mahila thana à Delhi. Bhumi jouerait un policier et un professeur de PT.

Le film est réalisé par Harshvardhan Kulkarni, qui a dirigé la comédie vedette de Gulshan Devaiah Hunterr (2015), et est écrit par Suman Adhikary et Akshat Ghildial, qui a écrit plus tôt Badhaai Ho.