Bhumi Pednekar parle de son “dialoguebaazi” dans la comédie

Bhumi Pednekar est actuellement sur une virée promotionnelle pour son prochain film Govinda Naam Mera dans lequel elle joue la “femme bombasse” de Vicky Kaushal, Gauri Waghmare. Le réalisateur Shashank Khaitan, qui sera diffusé exclusivement sur Disney + Hotstar à partir du 16 décembre, met également en vedette Kiara Advani dans le rôle de la “petite amie coquine” de Vicky.

L’actrice de Dum Laga Ke Haisha est ravie que les créateurs aient donné à son personnage le pouvoir de livrer les punchlines à l’écran, car cela change le statu quo dans l’industrie, car un homme avait toujours l’habitude de prononcer les meilleurs dialogues dans un genre comme la comédie romantique.

Bhumi dit: “Honnêtement, j’ai adoré livrer les coups de poing dans le film et je dois admettre que Shashank m’a donné certaines des punchlines les plus hilarantes! Ce que j’aime le plus dans mon dialoguebaazi à Govinda Naam Mera, c’est qu’ils viennent de le côté de l’héroïne et c’est rafraîchissant pour une comédie romantique dans l’industrie cinématographique hindi parce que traditionnellement, seuls les héros avaient l’habitude d’avoir tous les grands dialogues dans un genre comme celui-ci et de faire rire les gens.”





Elle ajoute : “Je suis heureuse que mon producteur Karan Johar et mon réalisateur Shashank Khaitan aient pensé à renverser la norme et à permettre à une fille de livrer certains des dialogues les plus époustouflants que j’ai vus à l’écran ces derniers temps. Gauri Waghmare est littéralement l’un de la plupart des personnages préférés que j’ai joués à l’écran.”

LIRE | Le réalisateur de Govinda Naam Mera, Shashank Khaitan, révèle pourquoi Vicky Kaushal a remplacé Varun Dhawan dans son film

À propos de son personnage, Bhumi déclare en outre : “Elle est l’égale d’un homme et rappelle constamment à un homme que son sexe ne la rend pas inférieure et qu’elle est maître de ses propres actions et décisions. J’espère pouvoir divertir tout le monde avec ce rôle et le public éclate de rire en voyant le film.”