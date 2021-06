En août 2020, Akshay Kumar a annoncé qu’il retrouverait son réalisateur « Atrangi Re » Aanand L Rai pour un prochain film intitulé « Raksha Bandhan ». Avec l’annonce, l’acteur a partagé une affiche dans laquelle on le voit étreindre ses frères et sœurs à l’écran. Maintenant, Akshay a annoncé le rôle principal féminin du film et ce n’est autre que Bhumi Pednekar. Oui, les acteurs se réuniront en couple à l’écran après « Toilet: Ek Prem Katha » dans « Raksha Bandhan ».

Akshay est allé sur sa page Instagram et a partagé une photo posant avec Aanand et Bhumi devant sa résidence. Il a écrit: « Quand vous êtes heureux, cela se voit. Et en effet, nous le sommes… d’avoir @bhumipednekar à bord. »

Alors que Bhumi a posté la même photo et l’a légendé comme « Un film très spécial et une réunion très spéciale. Je suis extrêmement heureux de collaborer à nouveau avec deux de mes puissances créatives et humains préférés. Je suis plein de gratitude pour faire partie de cette spéciale, histoire touchante #RakshaBandhan. »

Un peu plus tôt, en parlant de la signature du film, Akshay a écrit sur sa page Instagram : « Ce n’est presque jamais dans la vie qu’on rencontre une histoire qui touche votre cœur si profondément et si instantanément… . »

Il a ajouté: « Une histoire qui vous fera rire et qui vous fera pleurer. Et cela nous fera réaliser à quel point ceux qui ont des sœurs sont bénis. Dédiant ce film, #Rakshabandhan à ma chère sœur, Alka et au lien le plus spécial dans le monde… celui d’un frère et d’une soeur. »

Khiladi Kumar a conclu en écrivant: « Cela me rend plus heureux qu’elle présente et produise ce film avec le réalisateur as Anand L Rai. Je ne le remercierai jamais assez de m’avoir apporté l’un des films les plus spéciaux de ma vie. »