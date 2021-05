New Delhi: La star de Bollywood Bhumi Pednekar, qui a souffert du COVID-19 et s’en est bien remise, a utilisé le pouvoir des médias sociaux pour sauver autant de vies que possible lors de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus qui ravage notre nation.

Bhumi Pednekar a lancé une initiative de médias sociaux COVID WARRIOR qui a uni l’Inde et protégé ses compatriotes indiens.

«Nous travaillons sans relâche pour sauver des vies en utilisant les médias sociaux comme un outil pour connecter et unir ceux qui en ont besoin à ceux qui peuvent se précipiter à leur secours immédiatement. La pandémie nous a rapprochés plus que jamais et je suis submergé de voir comment les gens sont venir en aide à ceux qui en ont besoin. Cela m’a vraiment incité à contribuer constamment à la protection de mes concitoyens », a-t-elle déclaré.

L’initiative de médias sociaux qui a débuté avec une équipe de 5 bénévoles compte désormais plus de 200 bénévoles à travers l’Inde, qui travaillent 24h / 24 et 7j / 7 pour sauver autant de vies que possible en interceptant les messages SOS sur les réseaux sociaux. Elle a travaillé sans relâche pour trouver des ICU / ICU Ventilator / Oxygen / Oxygen Beds / Critical Medicines à travers le pays.

L’initiative est extrêmement proche du cœur de Bhumi car elle a commencé cela après que sa mère ait été testée positive pour le coronavirus et était assez critique. Elle s’est donné pour mission de sauver des vies par la suite.

Bhumi a constamment sensibilisé à la pandémie, à la vaccination et au processus post-rétablissement par le biais de ses médias sociaux et de son équipe de bénévoles.

«Cela a été une initiative révélatrice pour moi. Nous sommes devenus un réseau d’individus travaillant jour et nuit pour aider les gens et le réseau ne fait que croître. Nous avons réalisé qu’il y a tellement de gens en crise et qu’ils ont besoin que nous soyons avec eux et à leurs côtés. C’est ce sur quoi nous nous concentrons et c’est ce que nous voulons faire dans les jours à venir pour sauver des vies », a-t-elle ajouté.