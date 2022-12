Bhumi Pednekar fait monter la température dans des looks ethniques avec une touche moderne [Watch Video]

Les superbes looks ethniques de Bhumi Pednekar : L’actrice de Bollywood, Bhumi Pednekar, fait le buzz ces jours-ci. Elle fait beaucoup de films. Récemment, elle a été félicitée pour son jeu dans Govind Naam Mera, mais elle est également louée pour son look ethnique moderne. Bhumi a fait monter la température avec ses looks ethniques. Son style nous donne définitivement une ambiance de demoiselle d’honneur élégante, et nous la mettons vraiment en signet pour la saison des mariages! Découvrez les superbes looks ethniques de Bhumi Pednekar dans cette vidéo. Regardez des vidéos de divertissement.