Bhumi Pednekar étourdit dans un lehenga choli nu scintillant pour la réception de mariage de Sidharth Malhotra-Kiara Advani

Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont récemment organisé leur réception à Mumbai pour leurs amis de l’industrie. De nombreux acteurs de l’industrie cinématographique ont assisté à la soirée, cependant, c’est Bhumi Pednekar qui a fait sensation avec sa tenue audacieuse et nue. Les tenues de Bhumi sont dignes de baver et celle-ci n’était pas moins impressionnante. La star a fait sensation sur Internet alors qu’elle optait pour un choli lehenga traditionnel qui s’intégrait à tous les bons endroits et mettait en valeur les caractéristiques étonnantes de Bhumi.

L’ensemble scintillant nude lehenga choli a été conçu par le créateur de mode Tarun Tahiliani. Son style a été réalisé par les célèbres stylistes Mohit Rai et Shubhi Kumar.

Son lehenga choli était de couleur dorée et son point culminant était sûrement le chemisier à col en cœur profond. Le lehenga était fortement brodé de zari et drapé dans un style sari.

En ce qui concerne les accessoires, Bhumi a choisi de porter un tour de cou en perles multicouches, des bagues de déclaration et un bracelet en or pour compléter sa tenue.





Son maquillage était également impeccable. Assistée par la célèbre maquilleuse Sonik Sarwate, Bhumi a choisi une ombre à paupières rose et noire audacieuse et l’a associée à un rouge à lèvres aux baies et à une base éclatante.

Bhumi a partagé plusieurs photos de son look époustouflant et son lehenga choli est définitivement une source d’inspiration pour la prochaine saison de shaadi. La robe a non seulement mis en valeur le corps tonique de Bhumi, mais a également semblé élégante et minimaliste.

Sur le plan du travail, Bhumi a déjà sept bons films en attente. Il s’agit notamment de Bheed réalisé par Anubhav Sinha, The Ladykiller d’Ajay Bahl et Afwaa de Sudhir Mishra, entre autres.