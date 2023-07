Bhumi Pednekar et le prétendu beau jumeau Yash Kataria en noir alors qu’ils sortent d’un dîner avec des amis [Watch Video]

L’actrice Bhumi Pednekar et le prétendu beau Yash Kataria ont été vus ensemble ce soir. Tous deux portaient du noir. L’actrice était dans une robe noire alors qu’il a choisi un t-shirt noir moulant avec un jean. Contrairement à l’aéroport, où il s’est précipité vers la voiture, Yash Kataria avait l’air très à l’aise ici. Sa sœur Samiksha Pednekar et quelques amis étaient également avec eux. Bhumi Pednekar portait une robe tube et portait ses cheveux d’une manière mignonne. L’actrice n’a pas semblé déconcertée par les paparazzi. Il semble que le couple présumé soit de plus en plus à l’aise avec les médias qui les entourent…

Jetez un oeil à la vidéo de Bhumi Pednekar, Yash Kataria

C’est la première fois que Bhumi Pednekar est sous les feux de la rampe pour sa vie amoureuse. Elle était célibataire depuis longtemps. Les fans se souviendront qu’elle s’est liée très brièvement à Vicky Kaushal en 2019. Cela s’est produit après la sortie de son premier tube, Uri-The Surgical Strike. Il y a quelques jours, le couple présumé a été cliqué à l’aéroport alors qu’il revenait de vacances. Mais l’homme s’est précipité vers sa voiture. Il semble que les choses soient assez sérieuses entre les deux. Ils pourraient même se fiancer bientôt selon les rumeurs.

Il semble que ce soit Jackky Bhagnani qui ait présenté Bhumi Pednekar et Yash Kataria. Il est promoteur immobilier. Les deux ont attiré l’attention après la réception de mariage de Kiara Advani et Sidharth Malhotra. Il était venu avec elle pour la réception. En sortant, il a été vu dans sa voiture en train de lui donner un prétendu baiser d’adieu. La vidéo est devenue virale sur YouTube. Yash Kataria fait des propriétés à Mumbai et Pune. Bhumi Pednekar est au top. Elle a remporté de nombreuses récompenses pour son travail dans le film Badhaai Do.