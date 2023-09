Bhumi Pednekar et Anil Kapoor groovent sur My Name Is Lakhan, la tenue de l’ancien laisse les internautes perplexes [Watch Video]

Bhumi Pednekar est une actrice connue pour choisir des rôles dotés d’un caractère féminin très fort. L’actrice se prépare maintenant pour son film Thank You For Coming où elle joue aux côtés de Shehnaaz Gill et d’autres. Anil Kapoor joue également un rôle clé dans le nouveau film et l’équipe était récemment présente au TIFF (Toronto International Film Festival). Les dames ont enflammé le tapis rouge avec leur audace et leur style. Cependant, il existe une vidéo de Bhumi où on la voit danser avec Anil Kapoor sur sa chanson populaire My Name Is Lakhan. Les deux sont synchronisés lors de l’exécution des étapes de signature de la chanson. Cependant, la tenue de l’actrice est devenue un sujet de discussion, les internautes claquant ce choix. Il y a des commentaires dans lesquels les internautes félicitent l’actrice pour sa danse mais critiquent sa tenue. Regardez la vidéo ici.