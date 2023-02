Bhumi Pednekar éperdument amoureux du constructeur Yash Kataria ? Voici ce que nous savons de son prétendu petit ami

Bhumi Pednekar est apparemment amoureux. L’actrice de Dum Laga Ke Haisha a fait l’actualité après qu’une vidéo d’elle embrassée passionnément par un homme mystérieux a fait le tour des réseaux sociaux. Il semble que l’homme soit le constructeur immobilier Yash Kataria. Le monsieur vient d’un projet immobilier qui réalise des projets dans toute l’Inde. Dans le clip, Bhumi Pednekar est montré sortant de la réception de Sidharth Malhotra et Kiara Advani. Elle monte dans sa voiture et Yash Kataria la voit partir avec un liplock. Un homme essaie de bloquer la vue, mais le clip de lui embrassant l’actrice est devenu viral.

Il semble que l’actrice se soit rencontrée via des amis communs. Yash Kataria est également connu des bons amis de Bhumi Pednekar, Jackky Bhagnani et Rakul Preet Singh. Il semble que les gens de l’industrie soient conscients qu’ils sont en couple. Ils sont extrêmement sérieux l’un envers l’autre et le mariage pourrait être envisagé dans un an environ, selon les rumeurs.

Bhumi Pednekar a toujours gardé sa vie personnelle privée. En fait, Karan Johar l’avait taquinée à peu près de la même manière sur Koffee With Karan. A la réception, elle a étourdi dans une tenue de Tarun Tahiliani. Bhumi Pednekar est considérée comme l’une des meilleures jeunes actrices du moment. Son travail dans des films comme Dum Laga Ke Haisha, Sonchiriya et d’autres a fait jaillir les critiques sur elle. Le mariage de KL Rahul et Athiya Shetty a été suivi des noces de Sidharth Malhotra et Kiara Advani. On dit que Rakul Preet Singh et Jackky Bhagnani pourraient se marier d’ici un an environ.

Bhumi Pednekar était autrefois lié à Vicky Kaushal. Mais les deux parties avaient immédiatement démenti la nouvelle. Yash Kataria était également présent pour la réception de mariage. Il semble que les deux ne pouvaient pas rester éloignés l’un de l’autre.