Bhumi Pednekar célèbre son 32e anniversaire avec sa sœur Samiksha, profite d’une fête remplie de fleurs et de délicieux desserts – Voir les photos ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Bhumi Pednekar a eu 32 ans dimanche (18 juillet) et a eu une grande fête à la maison avec ses amis proches et sa famille. Le lendemain, elle est allée sur Instagram pour partager des photos et des vidéos de sa fête d’anniversaire amusante. Sa sœur Samiksha Pednekar a également été aperçue sur les photos. Sur les photos, nous voyons Bhumi enfiler une bralette noire et blanche avec un pantalon noir et couper son délicieux gâteau d’anniversaire au chocolat. L’actrice tout sourire alors qu’elle passe sa journée spéciale en compagnie de ses amis les plus proches.

Elle a sous-titré le message en disant: « Le cliché officiel des photos d’anniversaire 2021 ».

Découvrez les photos de la fête d’anniversaire de Bhumi Pednekar:

La sœur de Pednekar, Samiksha, avait également partagé quelques photos sur son compte Instagram.

De nombreuses célébrités telles qu’Akshay Kumar, Ayushmann Khurrana, Riteish Deshmukh et Jacqueline Fernandez se sont rendues sur les réseaux sociaux pour souhaiter à l’étourdissante de Bollywood son anniversaire.

La superbe actrice, qui a fait ses débuts dans le film ‘Dum Laga Ke Haisha’, s’est maintenant imposée comme une vedette à Bollywood. Elle a offert à son public des performances phénoménales avec des films tels que « Toilet : Ek Prem Katha », « Shubh Mangal Saavdhan », « Sonchiriya », « Bala » et « Pati Patni Aur Woh ». Pour son film ‘Saand Ki Aankh’, elle avait même remporté le Filmfare Critics Award de la meilleure actrice avec Taapsee Pannu, un exploit remarquable.

Outre des films significatifs, elle a également fait partie de causes sociales et a prêté sa voix à des sujets importants tels que la protection de l’environnement, le réchauffement climatique, l’écart salarial entre les sexes et la santé reproductive des femmes.