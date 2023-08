Bhumi Pednekar à Sherlyn Chopra : les célébrités de B-Town élèvent le jeu de la mode dans les aéroports avec des choix audacieux

Dans le monde glamour de Bollywood, la mode des aéroports est devenue plus qu’une simple commodité ; c’est une plate-forme pour les déclarations de style qui captent l’attention et définissent les tendances. Avec leurs choix audacieux et leurs attitudes intrépides, ils continuent d’inspirer et de redéfinir ce que signifie être élégant en déplacement. Bhumi Pednekar est connue pour ses divers rôles et son style impeccable, équilibre sans effort le confort et la mode à l’aéroport. Le style aéroportuaire de Sherlyn affiche une attitude intrépide, car elle arbore souvent des couleurs vives, des silhouettes uniques et des pièces remarquables qui reflètent sa personnalité distinctive. Les looks d’aéroport de Janhvi Kapoor sont le reflet de son esprit dynamique, rayonnant du charme et de la sophistication de la jeunesse. La combinaison intrépide de couleurs et de textures de Vijay Varma respire la confiance, donnant le ton à ses futurs looks d’aéroport.