Bhumi Pednekar a décidé de consacrer du temps aux victimes du COVID en voyant ce que sa mère a vécu | Nouvelles des gens

Bombay: L’actrice Bhumi Pednekar dit que l’épreuve que sa mère a subie en raison du COVID-19 lui a fait comprendre que si les privilégiés du pays traversaient une période aussi pénible au milieu de la pandémie, cela devait être pire pour les autres.

«Quand j’ai vu ce que ma mère traversait à cause du virus, je m’étais dit que je consacrerais du temps à sauver le plus de gens possible. Si nous, les privilégiés du pays, pouvons traverser une période aussi pénible, juste imaginez ce que vivent les autres », dit-elle.

« Il est de notre devoir en tant que citoyens du pays de se lever et de faire quelque chose. Il est de notre devoir d’être là pour nos concitoyens », a-t-elle ajouté.

À propos de son initiative, COVID Warrior, elle a déclaré: « Il a été accablant de recevoir autant d’appels SOS de partout au pays. Notre mission a été d’aider autant de personnes que possible. Je suis sûr que nous vaincrons le virus. Pour l’instant , nous devrons nous tenir côte à côte et nous aider. Nous devrons constamment veiller les uns sur les autres. «