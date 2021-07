Bhumi Pednekar a CE souhait spécial des fans le jour de son anniversaire

L’actrice Bhumi Pednekar fête ses 32 ans aujourd’hui. Bhumi a fait ses débuts d’actrice en 2015 avec ‘Dum Laga Ke Haisha’ aux côtés d’Ayushmann Khurrana. Elle a reçu des critiques élogieuses pour avoir joué une femme en surpoids qui prend position pour elle-même alors qu’elle essaie de gagner l’amour de son mari.

Bhumi a joué dans plusieurs films qui véhiculent un message social, tels que « Toilet Ek Prem Katha », « Shubh Mangal Saavdhan », qui traitent de questions telles que l’importance de l’assainissement et de la sexualité masculine respectivement. Elle a également figuré dans ‘Bala’ qui non seulement parlait de la calvitie masculine, mais mettait également en lumière la question du colorisme dans notre pays.

Bhumi, qui apporte également son soutien au changement climatique, a lancé une campagne intitulée Climate Warrior en 2019 pour sensibiliser à la question. Pour son souhait d’anniversaire cette année, l’acteur souhaite que la génération actuelle commence à restaurer la planète.

« Je pense que mon souhait serait certainement que notre génération soit la génération qui commence à restaurer la planète parce que c’est le plus important. Je souhaite vraiment que nous fassions face aux dangers auxquels nous sommes confrontés et que nous prenions des mesures pour y remédier et cela ne peut qu’arriver. si nous changeons tous notre point de vue sur notre planète », a déclaré Bhumi à l’IANS.

L’actrice a déclaré qu’elle souhaitait également continuer à faire du bon travail et briser les limites.

« Nous devons réaliser que tout est limité et qu’un jour, si nous ne nous arrêtons pas, nous en aurons fini. Pour ma carrière, mon souhait est de continuer à faire du bon travail et de continuer à briser les limites. La base de fans fidèles qui J’ai créé au fil des ans, je veux m’assurer de ne pas les décevoir », a-t-elle ajouté.

Sur le plan du travail, Bhumi a été vu pour la dernière fois dans ‘Durgamati’ et ‘Dolly Kitty Aur Woh Chamakte Sitare’ aux côtés de Konkana Sen Sharma. Elle a également joué aux côtés de Vicky Kaushal dans ‘Bhoot Part One: The Haunted Ship’. Bhumi sera ensuite vu dans ‘Badhaai Do’ avec Rajkummar Rao et ‘Raksha Bandhan’ avec Akshay Kumar.