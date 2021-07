New Delhi: Le film d’action de guerre « Bhuj: The Pride Of India » avec Ajay Devgn, sortira en numérique le 13 août, avant le jour de l’indépendance. Une affiche animée du film est sortie mardi tandis que la bande-annonce sera lancée le 12 juillet.

« 1971. LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS COMBATTU. #BhujThePrideOfIndia sort le 13 août uniquement sur @DisneyplusHSVIP. #DisneyPlusHotstarMultiplex », a tweeté Devgn, annonçant la nouvelle.

Le film, réalisé par Abhishek Dudhaiya, et a une distribution d’ensemble comprenant Sanjay Dutt, Sonakshi Sinha, Ammy Virk, Nora Fatehi et Sharad Kelkar dans des rôles pivots.

« Bhuj: The Pride Of India » a été écrit par Abhishek Dudhaiya, Raman Kumar, Ritesh Shah et Pooja Bhavoria et devrait sortir le 13 août sur Disney + Hotstar.