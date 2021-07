Bhuj : Le réalisateur de The Pride of India, Abhishek Dhudhaiya, parle de patriotisme et explique pourquoi il a fait ce film | Films Actualités

Mumbai : le réalisateur Abhishek Dhudhaiya, dont le prochain film « Bhuj : The Pride of India » est basé sur la guerre indo-pakistanaise de 1971, est également le co-scénariste du projet. Le film raconte comment 300 femmes d’un village ont travaillé dur pour construire la piste de Bhuj, contribuant largement à la victoire de l’Inde.

Abhishek, qui a précédemment dirigé de nombreuses émissions de télévision, raconte l’histoire du chef d’escadron de l’IAF Vijay Karnic (joué par Ajay Devgn) et des femmes du village de Madhapar.

« Ma grand-mère avait aussi contribué à la réalisation de ce défilé. Du coup, j’avais en tête que la première fois que je fais un film, ce sera lui sur ce sujet », raconte Abhishek, en se rappelant comment la conception de l’histoire arrivé.

Il continue à élaborer davantage avec un soupçon de nostalgie dans sa voix.

« En 2017, lorsque j’ai fait une pause dans la télévision, la première chose que j’ai faite a été de rencontrer Vijay Karnic. Ainsi, les amies de ma nani (grand-mère maternelle) qui sont encore en vie faisaient partie de ce groupe de 300 femmes. Alors, je suis allée les rencontrer et compris les événements qui s’étaient déroulés.

Le sentiment de patriotisme est crucial pour le film. Ainsi, quand Abhishek a fait avancer le projet, il savait que son cœur devait être au bon endroit.

« Pour commencer, je suis indien et j’en suis fier. Pour moi, mon pays est premier et même pour mon nani le pays est avant tout. Alors, quand j’ai écrit le dialogue, j’ai transmis ce que je pense et ce que Je voulais que les autres agissent. Cette énergie se reflète dans les gens autour de vous », dit-il.

« Par exemple, lorsque Vijay Karnic lisait l’histoire, le seul visage dans mon esprit était celui d’Ajay Devgn. Quand j’ai terminé mon histoire et que je lui ai demandé, qui pense-t-il être le meilleur pour ce rôle, a-t-il également dit, Ajay Devgn. Donc, quand vous voulez apporter ce lien, vous devez vous sentir fort. »

La prochaine grande étape dans la réalisation du film a été le casting de 300 femmes. Au lieu d’adopter l’approche régulière d’embaucher des artistes juniors, Abhishek savait que ce serait un facteur important pour établir la force du film.

« Nous avons dû caster 300 femmes. Maintenant, si vous engagez des artistes juniors, ils sont libres de partir dans deux à trois jours pour un autre projet mais cela casse le flux. Donc, nous avons choisi 300 femmes et pendant les 15 premiers jours, nous leur avons appris comment jouer le dhol. Nous avons fait fabriquer leurs costumes parce qu’à cette époque, le style vestimentaire était différent et les vêtements affectent beaucoup le langage corporel. il dit.

Actuellement, dans le village de Madhapar, il y a 60 personnes, qui faisaient partie du mouvement emblématique. Tous âgés de 70 à 80 ans.

Le gouvernement indien leur a également rendu hommage en réalisant leurs statues à l’entrée du village.

Un mouvement historique, les femmes lors de la réalisation de la piste, ont décidé de casser leurs maisons pour obtenir les briques et les pierres pour s’enfuir une fois qu’elles ont manqué de matériel.

« Quand ils avaient besoin de briques et de pierres pour faire la piste et que le matériel ne pouvait pas les atteindre, ces gens ont décidé qu’ils briseraient leurs maisons pour utiliser ce matériel. Ma nani me l’avait dit mais quand ces gens me l’ont dit aussi, j’ai eu les larmes aux yeux mes yeux », se souvient Abhishek.

« Pour une femme, sa maison est son rêve et là, ce qui se passe, c’est que les hommes partent travailler dans d’autres états et pays. Ainsi, la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées y vivent. Donc, pour les femmes, les maisons et l’agriculture sont tout. Ils ont sacrifié leurs maisons pour le pays. Cet incident et le défi de Vijay Karnic de faire la piste pour le comté ont été la force motrice la plus importante pour moi. «

Le réalisateur, dont le film sortira sur Disney+Hotstar le 13 août, estime que ce genre d’inspiration est rare.

« C’est une sorte d’inspiration que vous ne trouvez pas facilement. Les personnels de la défense qui nous protègent sont formés mais ces villageois n’étaient pas formés, les gens. Être rapide dans une telle situation ne leur est pas venu naturellement. Ils l’ont quand même fait et c’est leur plus grande réussite », conclut-il.