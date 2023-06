Bhubaneswar prend vie alors que la Coupe Intercontinentale 2023 ravit les fans

La ville de Bhubaneswar était en effervescence lors du coup d’envoi de la Coupe intercontinentale 2023 au stade Kalinga de Bhubaneswar vendredi. C’est la première fois que l’équipe nationale indienne de football joue à Odisha.

À cette occasion mémorable, le ministre en chef Naveen Patnaik a rencontré les équipes de l’Inde et de la Mongolie lors de la formation et leur a transmis ses meilleurs vœux. Le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, et le secrétaire général, le Dr Shaji Prabhakaran, ont également honoré l’occasion.

« Cela me ravit de voir Odisha accueillir à nouveau un événement de football de renom au stade emblématique de Kalinga. Cela illustre le dévouement d’Odisha à s’établir comme une plaque tournante du football de premier plan en Inde. Je suis convaincu que les équipes internationales participantes vivront une expérience remarquable en compétition sur ce site. Les passionnés de football d’Odisha auront l’occasion d’assister à une démonstration exceptionnelle de ce sport ».

Les footballeurs d’Odisha ont l’occasion de regarder et d’apprendre de leurs idoles, a-t-il ajouté.

Le ministre en chef a assuré le soutien total de Kalyan Chaubey pour le développement du football. Sh Chaubey a remercié le ministre en chef d’avoir accueilli le championnat et a apprécié le rôle du gouvernement de l’État dans le développement du football dans l’État.

Odisha a investi dans le développement du football au cours des dernières années. La coupe du monde féminine des moins de 17 ans de la FIFA a été organisée avec succès en octobre 2022. Le stade Kalinga a accueilli divers tournois et ligues de niveau national comme l’ISL, l’IWL, la Super Coupe, etc. Les équipes nationales de jeunes (moins de 18 et 16 ans) sont basé à Bhubaneswar avec le soutien du gouvernement d’Odisha.