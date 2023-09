Bhubaneswar et Guwahati annoncés comme sites de deux des matchs de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en Inde

Bhubaneswar et Guwahati accueilleront les deux premiers matches à domicile de l’Inde lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et du deuxième tour de qualification conjoint préliminaire de la Coupe d’Asie de l’AFC 2027, a annoncé samedi la Fédération indienne de football.

L’Inde a été tirée au sort dans le groupe A des éliminatoires asiatiques, aux côtés du Qatar, du Koweït et des vainqueurs du premier tour préliminaire de qualification conjoint entre l’Afghanistan et la Mongolie.

Les Blue Tigers ouvriront leur campagne avec un match à l’extérieur contre le Koweït le 16 novembre avant d’accueillir le Qatar, champion en titre de la Coupe d’Asie de l’AFC, au stade Kalinga de Bhubaneswar le 21 novembre de cette année.

En 2024, l’Inde disputera des matches consécutifs contre l’Afghanistan ou la Mongolie, en commençant par le match à l’extérieur le 21 mars, puis en rentrant chez elle au stade Indira Gandhi de Guwahati, où elle jouera le match retour le 26 mars. .

« Nous tenons à féliciter la Football Association of Odisha et l’Assam Football Association pour avoir soumissionné avec succès pour les droits d’organisation des matches susmentionnés, et souhaitons tout le succès pour organiser lesdits matches à un niveau de classe mondiale avec le soutien de l’État respectif. gouvernements », a déclaré le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, dans un communiqué de presse.

Les hôtes du match à domicile de l’Inde contre le Koweït le 6 juin de l’année prochaine seront confirmés à une date ultérieure.

