Bhowneesh Mendiratta remporte la première place de quota de l’Inde pour les Jeux olympiques de Paris 2024 en tir

Bhowneesh Mendiratta a remporté la première place de quota de l’Inde aux Jeux olympiques de Paris 2024 en tir après avoir terminé quatrième de la compétition masculine de piège lors du championnat du monde ISSF Shotgun en cours à Osijek, en Croatie.

Bhowneesh a raté de justesse une médaille aux championnats du monde dans le processus, étant le premier à se retirer avec 13 des 15 premiers coups sûrs dans le match pour la médaille de 35 coups.

A LIRE AUSSI | ‘All Lights Green’ pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 sur la Seine, déclare un responsable

Il y avait quatre places de quota chacune à gagner dans les épreuves de trappe masculine et féminine de la journée.

Le numéro 144 mondial de 23 ans (avant la finale) de Faridabad a cependant obtenu le quota des Jeux olympiques de Paris pour le pays après avoir dominé le match de deuxième tour avec un brillant 24 sur 25 coups sûrs.

Ce fut un excellent effort de la jeune Indienne, dont la seule médaille senior sur la scène mondiale avant cela était une médaille d’argent par équipe à la Coupe du monde de Changwon plus tôt dans l’année.

Plus tôt dans la journée, il a terminé son dernier tour de qualification avec un 25/25 parfait pour terminer avec un score de 121. Il s’est finalement qualifié quatrième après avoir terminé deuxième dans un barrage à quatre pour décider des positions de qualification finales.

Huit tireurs se sont qualifiés pour les deux tours de classement parmi les 154 participants. Pour les septième et huitième places, il y a eu un tir de barrage à 11.

Bhowneesh a aligné l’Américain Derrick Mein, le numéro trois mondial, le Britannique Aaron Heading et le Qatari RH Al-Althba lors du match de deuxième tour. Derrick Mein avait terminé deuxième, tandis qu’Al-Athba et Heading étaient respectivement sixième et huitième des qualifications.

Heading a été le premier à se retirer, atteignant 11 cibles sur les 15 premières. L’Américain Mein était en tête avec 15 frappes nettes tandis que Bhowneesh était deuxième avec 14 coups sûrs. Al-Athba du Qatar avait 12 coups sûrs à son nom à ce stade.

Avec la place de quota en jeu, l’Indien a tiré hors de sa peau et a ensuite frappé 10 cibles consécutives pour terminer en tête de la manche et sceller le quota.

Mein a raté ses trois dernières cibles pour se lancer dans un tir de barrage avec Al-Athba, qu’il a remporté sur le premier tir de barrage pour se qualifier.

Ils ont été rejoints en finale par le Britannique Nathan Hales et Kun Pi-Yang du Taipei chinois qui avaient dominé le tour de qualification avec un score de 123. Hales a remporté le premier tour de classement tandis que Yang est arrivé deuxième.

L’Indien a également commencé brillamment dans la finale mais a raté un oiseau crucial dans la dernière série de cinq coups pour manquer une médaille. L’Américain Mein a remporté l’or avec 33 coups sûrs, tandis que Hales a remporté l’argent avec 31. Yang s’est retiré au stade des 25 coups avec 23 coups sûrs. Les trois médaillés ont également décroché les trois autres places de quota pour leur pays.

Parmi les autres Indiens, l’expérimenté Prithviraj Tondaiman a manqué de peu de faire au moins les tirs de barrage pour se qualifier pour le tour de classement, tirant 119 pour terminer finalement 22e. Les deux derniers scores pour se qualifier pour les tours de classement étaient de 120. Vivaan Kapoor était plus loin en 119e position avec un score de 107.

L’Inde n’a pas fait beaucoup de progrès dans le piège féminin avec Neeru terminant 29e avec un score de 111, Shreyasi Singh 35e avec 110 et Manisha Keer a terminé 61e au général avec 102 coups sûrs à son nom, après les cinq tours de 25 coups en qualification.

Carole Cormenier, de France, a remporté l’or dans cette épreuve. La France, l’Espagne, la Slovaquie et l’Australie ont décroché les quotas des JO de Paris.

L’Inde est actuellement classée quatrième au classement des médailles avec une médaille d’or à son actif.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici