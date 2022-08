Bhowneesh et Neeru mènent le premier jour des essais Shotgun

Bhowneesh Mendiratta de l’Haryana et Neeru du Madhya Pradesh ont pris la tête du premier jour chez les hommes et les femmes Trap respectivement, alors que les essais de sélection nationale T5 pour les épreuves de fusil de chasse ont commencé au champ de tir Oases JDA à Jaipur.

Selon les informations reçues ici, Bhowneesh a tiré 72, comme Shapath Bharadwaj, Lakshya Sheoran et Kynan Chenai, mais a mené le compte à rebours avec deux autres tours de qualification à venir le deuxième jour, jeudi.



Dans l’épreuve féminine, Neeru a tiré 70 pour mener sa coéquipière Pragati Dubey qui a atteint 67 cibles ce jour-là. Sabeera Haris a également tiré 67, mais a été classée troisième actuellement sur le compte à rebours.

Dans le même ordre d’idées, Shapath et Sabeera ont respectivement mené les compétitions masculines et féminines juniors de trap.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici