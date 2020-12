Bhopal: Les autorités ne négligent aucun effort pour s’assurer que les gens maintiennent leur distance sociale pendant la pandémie mondiale de Covid-19, mais cela s’est avéré trop coûteux pour un homme de la capitale du Madhya Pradesh, Bhopal, qui a dû subir un examen médical pour prouver à sa femme il n’était pas impuissant.

L’homme s’est marié pendant la pandémie et a depuis commencé à se distancier de sa femme COVID-19[feminine épidémie, mais la femme qui soupçonnait l’impuissance l’a quitté et est allée vivre avec ses parents.

L’affaire a été portée devant l’Autorité des services juridiques, où la femme a contacté les autorités pour demander une somme de subsistance à son mari, affirmant qu’il ne s’intéressait pas aux relations physiques en raison de l’impuissance.

Lorsque les conseillers d’autorité sont entrés en contact avec l’homme, il a révélé qu’il essayait simplement de maintenir une distance sociale en raison de sa peur de COVID-19[feminine .

Ne voyant aucune solution en vue, l’homme a subi un test d’activité et a convaincu sa femme de revenir après avoir demandé un certificat positif vendredi.

La femme s’était plainte aux autorités que son mari gardait une distance physique même lorsqu’il lui parlait. Elle a accusé sa belle-famille de l’avoir harcelée avant de quitter sa belle-famille. Elle a emménagé dans la maison de ses parents parce qu’elle ne pouvait pas résoudre le problème en parlant à son mari.

«J’avais une longue vie à vivre, alors j’ai contacté l’autorité de la pension alimentaire», a déclaré la femme Actualités 18.

Après avoir pris connaissance de la question délicate, les conseillers avaient conseillé au mari de passer un examen médical et plus tard accompagné la femme et ses parents, après quoi la femme avait accepté de retourner au domicile de sa belle-famille.

Les conseillers ont dit Actualités 18 dont l’homme avait extrêmement peur COVID-19[feminine l’infection et craignait que l’immunité forte de sa femme l’empêche de présenter des symptômes. Il a déclaré aux conseillers que la famille de sa femme avait été testée positive pour le virus après le mariage.

Le couple s’est marié le 29 juin et la femme a contacté les autorités le 2 décembre.