Bhopal aura bientôt un parc construit à partir des cendres des victimes de Covid-19

Le Bhadbhada Vishram Ghat de Bhopal, l’un des plus grands crématoriums de la ville, aura bientôt un parc à la mémoire de ceux qui sont morts à cause de Covid-19 lors de la deuxième vague de la pandémie. Le parc est aménagé en utilisant les cendres des victimes de Covid.

Les cendres de centaines de personnes gisent sans être ramassées à Vishram Ghat. En raison de Covid, des patients de différentes régions de l’État sont venus se faire soigner dans divers hôpitaux de Bhopal, au cours desquels un grand nombre de patients sont également décédés. Les membres de la famille n’ont pas pu prendre leurs cendres en raison d’un verrouillage strict, à la suite duquel une grande quantité de cendres a été stockée à Vishram Ghat.

Mamtesh Sharma, secrétaire du comité de gestion de Bhadbhada Vishram Ghat, déclare : « Entre mars et juin, un grand nombre de personnes sont mortes de Covid et leurs derniers sacrements ont été accomplis ici. Les parents des morts n’ont emporté qu’une petite quantité de cendres avec eux après les derniers sacrements. Après cela, une grande quantité d’os et de cendres se sont accumulées ici. »

Si l’on en croit Sharma, il y a environ 21 camions de cendres à Vishram Ghat et il n’est pas approprié de les immerger dans les rivières d’un point de vue environnemental. Pour cette raison, le comité de gestion a décidé qu’un parc devrait être construit à la mémoire du défunt en utilisant les cendres comme fumier.

Ce parc sera construit sur une superficie d’environ 12 000 pieds carrés. Un objectif a également été fixé pour planter 3 500 à 4 000 jeunes arbres dans le parc.

Les personnes associées au comité disent que pour faire pousser les plantes à un rythme plus rapide, des cendres, du fumier et de la poussière de bois seront mélangés au sol. Ce parc sera développé sur la base de la technologie Miyawaki du Japon. Les gaules à planter dans le parc seront soignées par le comité.

