‘Bhoot Police’ avec Saif Ali Khan, Arjun Kapoor, Jacqueline Fernandez et Yami Gautam obtient la sortie OTT

Ramesh Taurani a produit la comédie d’horreur ‘Bhoot Police’ qui sortira sur une plate-forme OTT. Le producteur d’as a confirmé mercredi que cette décision avait été prise en considération par les normes COVID-19. « Bhoot Police » met en vedette Saif Ali Khan, Arjun Kapoor, Jacqueline Fernandez et Yami Gautam dans les rôles principaux.

Ramesh a mentionné dans une interview avec E times, « Je n’avais pas le choix. Je ne vois pas les cinémas ouvrir avant novembre 2021, et cela aussi à 50% de leur capacité. La façon dont les choses se passent, cela va encore prendre beaucoup de il est temps de revenir au bon vieux temps. »

Comme la plupart des films qui ont été réalisés au cours des deux dernières années ont dû supporter le poids de COVID-19 de la même manière, la prochaine comédie d’horreur de Taurani connaît une expérience similaire. Présenté en septembre, le film marque la première sortie de Saif et Arjun à l’écran aux côtés de Jacqueline et Yami qui seront considérées comme les principales dames. Le film serait une comédie d’horreur avec un scénario qui tourne autour de deux chasseurs qui sont des fantômes.

Plusieurs films à succès, à savoir « Roohi » et « Stree » dans le même genre, se sont avérés être un succès et bien vus par le public indien. Par conséquent, pour élargir la gamme d’exploration, le producteur et réalisateur Pavan Kripalani, qui a réalisé des films bien connus comme « Ragini MMS », travaille sur plus de scénarios dans le genre de la comédie d’horreur. Ce film à venir est perçu comme apportant une dimension supplémentaire à la « révolution OTT ».

Les fabricants n’ont pas annoncé sur quelle plate-forme il sera particulièrement publié, mais il a été supposé qu’il pourrait être présenté en première sur Disney + Hotstar.