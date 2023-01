Bholaa : Tabu joue un flic féroce dans la vedette d’Ajay Devgn ; les fans qualifient déjà le film de “blockbuster” ; voir premier coup d’oeil

Ajay Devgn a laissé tomber le premier regard de Tabu de leur prochain film Bholaa. L’acteur a partagé la dernière mise à jour de son film que les fans attendaient. Après avoir révélé son premier regard sur Bholaa le mois dernier, Ajay a dévoilé un aperçu du personnage principal féminin joué par Tabu. Il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager la mise à jour majeure.

Tabu a l’air féroce dans le personnage d’un flic portant des aviateurs emblématiques et tenant une arme à feu. Elle est prête à affronter tous les criminels étant le seul policier comme l’explique la légende. Ajay Devgn a partagé une affiche sur son compte Instagram révélant le premier regard du personnage de Tabu du film. Bholaa sera le deuxième film de Tabu de l’année, sa dernière sortie Kuttey est projetée dans les salles.

Les deux acteurs principaux du film ont mis en ligne un clip de 30 secondes sur leurs comptes Instagram. La courte vidéo a donné un aperçu du personnage principal féminin. La légende du message de dévoilement de l’affiche disait “Ek khaaki. Sau shaitaan.” Cela définit que l’histoire de Bholaa tourne autour d’un policier alors qu’il y a beaucoup de criminels.

Bholaa marque le 9e film de Tabu et Ajay ensemble. Auparavant, ils ont travaillé ensemble dans des films tels que Vijaypath (1994), Haqeeqat (1995), Thakshak (1999), Drishyam (2015), Golmaal Again (2017) et De De Pyaar De (2019) entre autres. Leur dernier film était Drishyam 2 qui a remporté un énorme succès.

Bholaa est un remake d’un film tamoul intitulé Kaithi écrit et réalisé par Lokesh Kanagaraj. La version hindi est dirigée par Ajay Devgn qui a déjà réalisé des films, à savoir U, Me Aur Hum, Shivaay et Runway 34. Bholaa est produit par Ajay Devgn Films, T-Series Films, Reliance Entertainment et Dream Warrior Pictures. Le film sortira en 3D le 30 mars 2023.