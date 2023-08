La vidéo de la chanson thème du 132nd La Coupe Durand a été dévoilée lors de la cérémonie d’ouverture du tournoi de coupe à 24 équipes le 03 août 2023 et elle devrait susciter une toute nouvelle série d’émotions parmi les fans du jeu. La chanson intitulée « Bhide » en hindi, a été écrite par le célèbre parolier Amitabh Bhattacharya et chantée par le célèbre prince de lecture et de mélodie de la nation Arijit Singh ainsi que par Vivian Fernandez, connue sous le nom de Rapper Divine. Arijit a également composé la musique de la chanson. La chanson au rythme effréné capture l’enthousiasme et la passion à l’échelle nationale pour le jeu.

L’acteur de Bollywood Vicky Kaushal, qui a remporté le prix national pour son interprétation du rôle du major Vihaan Singh Shergill dans le film « Uri: The Surgical Strike », figure également en bonne place dans la vidéo « Bhide », prolongeant sa légendaire association avec l’armée indienne . L’acteur passionné joue également le rôle du légendaire Sam Manekshaw dans son prochain film « Sam Bahadur », dans la préparation duquel il a suivi une formation pour correspondre au langage corporel et à la démarche du maréchal.

« Mon association avec l’armée indienne m’a toujours semblé spéciale. Cette année, je suis honoré de participer à l’emblématique Coupe Durand organisée par l’armée indienne au nom des trois services. Je souhaite bonne chance aux organisateurs de la Coupe Durand et à toutes les équipes participantes. Jai Hind ! », a déclaré l’acteur avant la sortie de la vidéo lors de la cérémonie d’ouverture du tournoi de coupe à 24 équipes.

Le comité d’organisation de Durand a approché Vicky Kaushal et en apprenant l’idée, « l’acteur préféré en uniforme » de la nation était plus que disposé à démontrer son zèle pour les forces et le football à travers la vidéo.

Arijit Singh a également révélé son enthousiasme avant la sortie de la vidéo « Bhide » en disant : « C’est quelque chose de très différent que j’ai fait mais certainement le plus satisfaisant. L’expérience de travailler avec l’armée est celle d’une vie et faire quelque chose pour le sport et le tournoi que nous avons tous été impressionnés de grandir, a été surréaliste. Je souhaite à tous ceux qui sont associés au 132nd Durand Cup tout le meilleur.

Originaire de Jiaganj de Murshidabad, le 132nd La Coupe Durand est devenue encore plus spéciale pour Arijit Singh, car les 22 enfants de la cérémonie d’ouverture provenaient de son projet de rêve Aditi Institute of Sports, sous son pli Tatwamasi Foundation. L’institut s’efforce de développer et de fournir des talents au football du Bengale et de l’Inde et les enfants ont eu un petit aperçu de leurs rêves lors de leur visite à Kolkata.

Le « Masquer” vidéo a été produit par Shouvik Basu et Badsha Talukdar et réalisé par Himanshu Mishro Mondal.

Partageant également ses réflexions à l’occasion, un porte-parole de l’armée a déclaré: « Bhide » – la chanson thème de la 132e édition de la Durand Cup 2023, résume tous les éléments dont l’armée indienne est fière. Pleine d’énergie, la chanson montre comment malgré tous les défis rencontrés dans la vie de service, le personnel de l’armée a le cœur au bon endroit et trouve toujours du temps et de l’espace pour le sport et la forme physique. Nous remercions Arijit Singh et Vicky Kaushal et toutes les personnes talentueuses de s’être réunies pour cette merveilleuse occasion et souhaitons la chanson et vidéo musicale, beaucoup de succès.