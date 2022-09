Bhediya teaser: Varun Dhawan, le film de Kriti Sanon promet des frissons parfaits avec une chair de poule induisant un premier aperçu

Après nous avoir régalé en Jugg Jugg Jeeyo il y a quelques semaines, Varun Dhawan est de retour dans un genre dans lequel il n’a jamais été vu auparavant. L’acteur sera à l’affiche d’un film d’horreur Bhediya et le teaser vient de tomber. La bande-annonce de Bhediya sortira le 19 octobre et ce teaser est un aperçu parfait, révélant ce à quoi nous pouvons nous attendre et nous laissant impatients d’en voir plus. Réalisé par Amar Kaushik, l’homme qui a touché le bon accord avec Stree avec Shraddha Kapoor et Rajkummar Rao, Bhediya arrive avec beaucoup de promesses et d’attentes. Il met également en vedette Kriti Sanon et Abhishek Banerjee dans des rôles importants. Découvrez le teaser de Bhediya qui pose les prémisses de ce qui nous attend.