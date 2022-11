Bhediya Review: La vedette de Varun Dhawan-Kriti Sanon est une belle combinaison de comédie et de drame; l’entrée surprise seeti-maar en vaut la peine

Film: Bhediya

Casting de Bhediya : Varun Dhawan, Kriti Sanon, Deepak Dobriyal, Abhishek Banerjee et plus

Directeur de Bhediya: Amar Kaushik

Où regarder: Dans les salles

Ichadhari naagin toh sunna hoga mais yeh ichadhari Bhediya kya hai? Varun Dhawan, Kriti Sanon, Deepak Dobriyal, Abhishek Banerjee, vedette Bhediya est votre réponse. Bollywood s’est efforcé de créer quelque chose de substantiel, d’aller au-delà des frontières et de se hisser au niveau des autres industries. Bhediya est une tentative de répondre aux attentes du public en matière de sensations fortes et de drames qui ont disparu. Réalisé par Amar Kaushik, Bhediya est le troisième volet de la série de comédies d’horreur de Dinesh Vijan qui a commencé avec Stree. Le second était Roohi avec Janhvi Kapoor et Rajkummar Rao. Contrairement aux deux premiers, Bhediya ne peut cependant pas être qualifié de film d’horreur. C’est plutôt un film de créature avec le tadka de Bollywood. Bhediya vaut-il la peine d’être regardé? Faites défiler pour savoir.

De quoi s’agit-il?

Bhediya tourne autour d’un entrepreneur nommé Bhaskar qui est assez ambitieux dans la vie. Harriparti (l’argent) est tout ce à quoi il pense et il est prêt à tout pour gagner de l’argent. Il a obtenu un contrat pour prendre en charge une route qui doit être construite à l’intérieur d’une forêt. Il se rend dans le magnifique endroit d’Itanagar, capitale de l’Arunachal Pradesh, où il doit embarquer les habitants et les tribus pour coopérer à la construction de la route. Les arbres doivent être coupés, la jungle doit être dissoute, la faune doit être entravée pour son ambition. Son cousin JD et un ami Jomin lui donnent compagnie dans cette mission. Il ne savait pas que Prakriti (la nature) a sa propre façon de créer l’équilibre dans le monde.

Ce qui est chaud?

Bhediya est un mélange parfait de comédie et de drame. Varun Dhawan a fait un effort honnête pour expérimenter et essayer quelque chose de nouveau tout en gardant son timing comique intact. Il a réussi à bien sentir et à le diffuser à l’écran. Les scénaristes du film ont fait un travail formidable en ce qui concerne les doublures et les lignes de frappe. Il y a des moments où vous vous roulerez par terre en riant. Les références à des phrases tendance comme celle de Shehnaaz Gill – “Meri koi se sentant nahi hai kya, toh kya karun mein, marjaun?” sont finement intégrés. Un loup répondant à Tera Suroor de Himesh Reshammiya alors qu’il était en boxer une nuit de pleine lune est définitivement hilarant. Kriti Sanon joue le rôle d’un vétérinaire qui ajoute le charme et l’élégance que le film mérite. Abhishek Bannerjee est le cœur du film. Son timing comique et ses talents d’acteur font de Bhediya un film amusant et divertissant. Il captive l’écran comme aucun autre. Il y a pas mal d’éléments dans le film qui méritent qu’on s’y attarde. Tout d’abord, la beauté des paysages de l’Arunachal Pradesh est passionnante. Comme le film est en 3D, vous obtenez toutes les sensations d’être au milieu de la nature sereine. Parfois, vous avez l’impression d’être dans BBC Earth avec des gros plans de créatures sauvages et c’est magnifique. Le VFX du film est louable. La transition de Varun Dhawan d’un humain à un loup se fait avec goût. Surtout, en gardant la comédie et le drame de côté, Bhediya délivre des messages sociaux forts de la manière la plus subtile possible et qui touche le bon nerf. Comme il est tourné dans l’Arunachal Pradesh, les réalisateurs ont essayé de garder intactes les particularités de l’État, sa culture et plus encore en optant pour des personnages secondaires qui lui appartiennent et regardent leur rôle. Il y a un camée surprise de deux étoiles à la fin qui vous fera littéralement sauter de vos sets. Nous ne révélerons pas les noms pour éviter les spoilers.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

La première moitié du film progresse à un rythme lent et il apparaît un peu étiré en quelques scènes. Cependant, en seconde période, le drame reprend et c’est alors un pur divertissement. Je souhaite qu’il y ait plus de scènes pour Kriti Sanon pour montrer son talent car l’actrice a montré des progrès significatifs dans son graphique d’acteur depuis son premier film. Mais elle laisse une marque même si elle a moins de temps d’écran. La fin bien qu’inattendue est tout à fait prévisible. Les chansons ne rendaient pas justice au film et la musique de fond me rappelait plutôt Stranger Things.

Verdict

Bhediya est un film à visionner une seule fois, mais uniquement si vous le regardez en 3D. BollywoodLife attribue 3 étoiles à Bhediya.