Bhavtegh Gill, Rituraj Bundela et Abhay Singh remportent le bronze masculin au skeet junior

L’Inde a remporté une autre médaille de bronze au championnat du monde de fusil de chasse de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) à Osijek, en Croatie, lorsque la troïka de Bhavtegh Singh Gill, Rituraj Bundela et Abhay Singh Sekhon a battu la Slovaquie 6-2 lors du match pour la médaille de bronze de l’équipe de skeet. compétition masculine junior, au champ de tir olympique ‘Pampas’.

Il s’agissait de la quatrième médaille et de la deuxième médaille de bronze de l’Inde aux championnats.

A LIRE AUSSI : Jeux nationaux : Sai Praneeth affrontera Mithun Manjunath lors de la finale du simple masculin de badminton

Bhavtegh, Rituraj Bundela et Abhay ont d’abord tiré 204 sur 225 possibles en qualification pour terminer troisième parmi 10 équipes. Ils étaient à égalité avec la République tchèque après que leur équipe composée de Bohumil Vobr, Martin Vcelicka et Adam Vesely ait également tiré le même score. Cependant, les Indiens ont pris la troisième place après avoir remporté un barrage 11-10. Les États-Unis ont terminé avec 209 tandis que la Finlande a terminé deuxième avec 208. Le premier a finalement remporté l’or.

L’équipe féminine junior de skeet s’est également qualifiée pour le match pour la médaille de bronze après que le trio d’Areeba Khan, Mufaddal Zahra Deesawal et Parinaz Dhaliwal ait tiré un total de 187 en qualification pour terminer quatrième. Ils ont organisé un affrontement avec la Slovaquie, qui a tiré un point de plus pour terminer troisième. À la fin, ils ont dû se contenter de la quatrième place après que les Slovaques aient remporté le match pour la médaille de bronze 7-3. La Chine (192) et les États-Unis (191) étaient un et deux en qualification et se sont qualifiés pour le match pour la médaille d’or.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici