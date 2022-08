Bhavina Patel Target remportera sa première médaille du Commonwealth

La médaillée paralympique de Tokyo 2020 Bhavina Patel visera sa première médaille aux Jeux du Commonwealth lorsqu’elle entamera sa campagne aux Jeux de Birmingham 2022 mercredi. Bhavina, qui a marqué l’histoire en devenant la première pagayeuse indienne à remporter une médaille aux Jeux paralympiques de Tokyo, espère rattraper la médaille manquée aux Jeux du Commonwealth il y a 12 ans.

La star du para-tennis de table a raté une place en demi-finale lors de son premier CWG à l’édition 2010 de Delhi. Les Jeux de 2014 à Glasgow n’incluaient pas le tennis de table para tandis que les Jeux de 2018 à Gold Coast avaient la compétition pour les catégories de classe 6-10. Cette fois, Bhavina est mieux préparée mentalement et physiquement et est prête à relever le défi.

« Je suis vraiment excité pour les Jeux du Commonwealth. Un événement multisports où tous les athlètes de divers sports en un seul endroit sont spéciaux. Chaque médaille compte bien plus qu’une réalisation individuelle. C’est ma deuxième participation aux Jeux du Commonwealth. J’ai raté de peu une médaille la dernière fois donc mon objectif est d’en gagner une cette fois-ci. Je suis vraiment excitée et j’attends mes matchs avec impatience », a déclaré Bhavina, qui concourt dans la catégorie Classe 4, au Comité paralympique indien.



Elle participe également aux Jeux du Commonwealth, portée par ses performances médaillées d’or en Égypte et en Jordanie, en plus des championnats nationaux. « Je suis heureux d’obtenir ces victoires, mais je veux jouer plus de tournois pour améliorer mon classement mondial », a déclaré le pagayeur de 35 ans qui est actuellement classé huitième.

À Birmingham 2022, Bhavina est rejoint par les paralympiens Shakina Khatun, une ancienne médaillée CWG en para dynamophilie, et les para nageurs Niranjan Mukundan et Suyash Jadhav dans l’équipe indienne de para 18 membres en compétition dans 4 disciplines – para athlétisme, para natation, para dynamophilie et Para tennis de table.

