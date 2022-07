Bhavina Patel, liée aux Jeux du Commonwealth, veut inspirer tout le monde avec son parcours de réussite

La médaillée d’argent des Jeux paralympiques de Tokyo, Bhavinaben Patel, apporte avec elle la plus grande force mentale et un esprit inspirant aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022. C’est la première fois que le tennis de table para est introduit au CWG.

La médaille d’argent à Tokyo, qu’elle a remportée dans la catégorie Class 4 Para, a certainement suscité des millions d’attentes envers elle, mais est-elle sous pression ? “Tout le monde attend de moi après le succès de Tokyo. Cela devenait un peu nerveux pour moi jusqu’à ce que j’en parle à mon mari Nikul Patel », a déclaré Bhavina lors d’une conférence de presse organisée par la Sports Authority of India vendredi. “Il m’a dit que nous allions faire de notre mieux, quoi qu’il arrive. Nous ne nous battons pas pour des médailles ici. C’est pour la dernière partie. Mais d’abord, nous devons nous concentrer pleinement sur le fait de donner le meilleur de nous-mêmes.

“Je crois que lorsque vous faites quelque chose avec passion, vous devez travailler dur. La cohérence peut vous donner les résultats ainsi que donner 100% à la formation. Tout est possible. Vous ne devriez pas ressentir de pression », a ajouté Bhavina.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, par le biais du programme Target Olympic Podium, a continuellement soutenu Bhavina dans l’achat d’équipements sportifs, comme des balles de tennis de table et des revêtements, ainsi qu’une aide financière pour la participation à des tournois internationaux comme Egypt Open 2022, Al Watani Ouvert 2022. Le soutien TOPS a également été étendu à l’embauche de services experts pour elle sous la forme d’un physiothérapeute, d’un psychologue et d’un diététicien.

Soulignant le soutien, Bhavina a mentionné: «L’Autorité des sports m’a également donné un robot (Butterfly – Amicus Prime), qui m’a aidé avec mes coups de côtelette et cela m’aide à obtenir beaucoup de variation dans mon jeu. Cela aide beaucoup ma formation. Dans l’ensemble, je reçois beaucoup de soutien de tous les côtés, du gouvernement, de SAI, du Comité paralympique indien, de la Fédération indienne de tennis de table ainsi que des ONG qui me soutiennent.

“Après Tokyo, j’ai vu d’énormes changements dans la politique paralympique du gouvernement. Tous les régimes sont désormais similaires pour tous les sports. Il y a eu un développement infrastructurel ainsi que des académies en cours de création. Il y a une plus grande prise de conscience maintenant. Je suis personnellement reconnaissant d’être une source d’inspiration pour certains. Mon centre de formation au Gujarat reçoit chaque jour de nombreux appels de passionnés qui disent vouloir ressembler à Bhavina. Ils pensent que si Bhavina peut le faire, nous le pouvons tous. C’est une grande chose pour moi d’être une source d’inspiration pour certains et je veux en inspirer davantage. Je veux que plus d’athlètes se manifestent. Je veux que l’Inde soit la première partout. Je ne veux pas marcher seul avec succès. Je veux emmener tout le monde avec moi », a ajouté Bhavina.

