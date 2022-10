Bhavin Rabari et Pan Nalin de Chhello Show font une apparition spéciale sur Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Le film gujarati Chhello Show a été envoyé comme entrée officielle de l’Inde pour le meilleur long métrage international aux Oscars 2023. Le film est sorti dans les cinémas en Inde le 14 octobre et pour ses promotions, l’enfant star du film Bhav Rabari et le réalisateur Pan Nalin a fait une apparition spéciale dans la populaire émission de sitcom Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah.

Les médias sociaux de l’émission ont partagé une promo dans laquelle le producteur Asit Kumarr Modi peut être vu emmener Bhavin et Pan à la société Gokuldham dont les habitants sont surpris de voir deux nouveaux invités leur rendre visite. La promo a été partagée avec la légende, “Asit bhai lekar aaye hain khaas mehmaano ko Gokhuldham Society mein. Aakhir kaun hain voh?”.

Roy Kapur Films de Siddharth Roy Kapur, qui a présenté Chhello Show en Inde, a pris son compte Twitter et a partagé les photos du tournage dans lequel Bhavin Rabari et Pan Nalin peuvent être vus posant avec Dilip Joshi alias Jethalal, Munmum Dutta alias Babita Ji et autres membres de la distribution de l’émission Sony SAB.





Après que Chhello Show ou Last Film Show ait été sélectionné par la Film Federation of India, les internautes ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux en disant que RRR de SS Rajamouli aurait dû être choisi comme entrée aux Oscars de l’Inde. Réagissant à une telle opinion, Pan Nalin, dans une conversation exclusive avec DNA, a déclaré: “Mon opinion est très simple. Nous sommes une nation immense et assez complexe en matière de cinéma. Si vous regardez autour de vous, aucun autre pays n’a un cinéma comme le nôtre. En Corée du Sud, c’est très facile de choisir un film coréen et de l’envoyer aux Oscars, en France, c’est facile de choisir un film en français, mais comment s’y prend-on avec l’Inde ?”.

“Je respecte vraiment la Film Federation of India et le jury parce que c’est une tâche colossale qu’ils entreprennent car nous avons des films en plusieurs langues dont le malayalam, le tamoul, le télougou, le bhojpuri, l’assamais et l’hindi, la liste est interminable. Donc, mon La réaction est très simple… quelle que soit la décision du jury, je la respecte totalement. Et ce n’est pas seulement propre à l’Inde. Chaque fois que chaque pays annonce sa sélection, il y a une certaine quantité de controverse et de déception”, a conclu le cinéaste. .