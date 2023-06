Bhavesh Shekhawat décroche le titre de pistolet à tir rapide de 25 m

Bhavesh Shekhawat du Rajasthan a remporté l’épreuve masculine de pistolet à tir rapide (RFP) de 25 m, lors du 21e championnat de tir (pistolet) du mémorial Kumar Surendra Singh (KSSM) au champ de tir de la MP State Shooting Academy à Bhopal mardi.

Le tireur international indien a dû participer à deux tirs de barrage avec Udhayveer Sidhu du Pendjab, deuxième, après que les deux eurent égalisé avec 26 coups sûrs dans la finale de 40 tirs.

A LIRE AUSSI | L’avenir de Kylian Mbappe dans un doute majeur après son refus de prolonger son contrat avec le PSG

Bhavesh et Udhayveer ont tous deux obtenu quatre coups sûrs dans la première série de tirs de barrage, avant que le premier n’en tire encore quatre dans la deuxième série pour remporter le titre, car le garçon du Pendjab pouvait en gérer trois. Arpit Goel de Delhi a remporté le bronze dans l’épreuve olympique avec un score de 21.

Bhavesh avait également dominé la ronde de qualification avec un solide 584, ce qui égalait le record de la compétition, avec Udhayveer loin derrière en deuxième position avec 576.

Il est à noter que les scores du KSSM sont pris en compte pour la sélection de l’équipe nationale et avec les championnats du monde et les Jeux asiatiques à venir, Bhavesh serait satisfait de ses efforts. Outre les trois médaillés, Mitesh Manilal Gohil du Gujarat, Rajat Yadav de la marine et Neeraj Kumar de l’armée, ont également fait partie des six premiers, a informé le NRAI dans un communiqué mardi.

Sahil Dudhane du Maharashtra a remporté la RFP masculine junior avec un score de 28 en finale. Udhayveer a de nouveau terminé deuxième, cette fois avec 25 coups sûrs tandis que son coéquipier Jagvijay Partap Singh Sekhon a terminé troisième.

Neeraj, Amrinder Singh et Ranjith KM ont également remporté la médaille d’or par équipe RFP pour leur unité de tir de précision de l’armée, avec un total de 1692, cinq points de mieux que les 1687 du CISF qui a remporté l’argent.

Journée sur le terrain pour le Rajasthan

Ce fut une journée assez remarquable pour les tireurs du Rajasthan alors qu’Anantjeet Singh Naruka et Karttiki Singh Shaktawat ont mené le premier jour des compétitions de Skeet, qui se sont tenues au même endroit dans le cadre des 4e sélections nationales de fusils de chasse.

Anantjeet a tiré un score de 72 en trois rounds, devançant Atul Singh Rajawat au compte à rebours du skeet masculin. Dans le Skeet féminin, Karttiki a également obtenu le même résultat, cette fois contre la n°1 indienne Ganemat Sekhon du Punjab.

A LIRE AUSSI | Gurbachan Singh Randhawa quitte ses fonctions de président du comité de sélection de l’AFI

Zahra Mufaddal Deesawala du Gujarat et Atul Singh Rajawat de l’État hôte menaient le Skeet junior féminin et masculin avec des scores de 70 et 72 respectivement.

Les tireurs de Skeet reviennent mercredi pour leurs deux derniers tours de qualification, avant que les six premiers ne se qualifient pour la finale.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)