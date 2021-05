Bhavani Devi, liée aux Jeux olympiques, voulait sauter l’épreuve de qualification car sa mère était positive à Covid-19

L’escrimeuse olympique Bhavani Devi a révélé mercredi qu’elle luttait contre l’agonie de laisser de côté sa mère atteinte de coronavirus lors du tournoi de qualification en Hongrie.

Bhavani a déclaré qu’elle voulait sauter le tournoi de qualification en mars, mais sa mère l’a poussée de son lit d’hôpital pour participer à l’événement.

Avant la qualification à Budapest, ma mère a été hospitalisée, elle était positive au COVID et a été hospitalisée pendant deux mois. J’ai en fait pensé à ne pas participer à la compétition », a déclaré Bhavani lors d’une conférence de presse virtuelle organisée par l’Autorité des sports de l’Inde (SAI).

Je voulais lui rendre visite mais quand même, ma mère m’a dit depuis le lit d’hôpital Ne t’inquiète pas, je vais bien, je suis actif, j’ai juste besoin de repos, et je reviendrai bientôt à la maison, concentrez-vous simplement sur votre jeu ‘, a-t-elle déclaré depuis l’Italie où elle s’entraîne actuellement.

Bhavani a obtenu une place olympique lors de la Coupe du monde en Hongrie en mars. Elle s’est qualifiée grâce à la méthode du classement officiel ajusté (AOR). Elle est la première escrimeuse indienne à se qualifier pour les Jeux olympiques.

L’escrimeuse au sabre de 27 ans n’a pas de compétitions prévues avant les Jeux olympiques, mais s’est dite satisfaite de sa formation.

Pour le moment, nous n’avons pas de compétitions avant les Jeux olympiques, car presque toutes ont été annulées. Nous pourrions avoir le championnat asiatique, mais il est susceptible d’être annulé.

Il y a plus de camps d’entraînement en Italie. Il n’y a pas de compétitions et nous ne pouvons pas voyager dans d’autres pays. Mais les camps sont très intenses, nous nous entraînons avec des tireurs très compétitifs toute la journée. «

Bhavani a déclaré qu’elle devrait recevoir la vaccination COVID-19 à Rome la semaine prochaine, ajoutant qu’il était peu probable qu’elle revienne en Inde avant les Jeux de Tokyo.

SAI et ma fédération avaient demandé la fédération italienne. L’ambassade de l’Inde à Rome essaie également de m’aider à me faire vacciner en Italie.

Je vais probablement me faire vacciner la semaine prochaine. Je remercie l’ISC, l’ambassade indienne à Rome et l’Association indienne d’escrime de m’avoir aidé à me faire vacciner ici, a-t-elle déclaré.

Alors que l’Inde est aux prises avec une deuxième vague vicieuse de la pandémie COVID-19, plusieurs pays, dont l’Italie, ont imposé des interdictions de voyager en Inde.

Sinon, il serait très difficile de venir en Inde pour se faire vacciner et de revenir ici parce que je pense que l’Italie a fermé ou arrêté tous les vols en provenance de l’Inde en raison de la situation actuelle.

Lorsqu’on lui a demandé si elle reviendrait en Inde avant les Jeux olympiques, Bhavani a déclaré: Je ne sais pas si je reviendrai en Inde avant les Jeux olympiques. Très probablement ira directement d’ici à Tokyo. «

Bhavani a déclaré que même si elle ne bricolerait pas l’aspect technique de son jeu avant les Jeux olympiques, elle et son entraîneur développeront des stratégies pour vaincre ses adversaires.

Oui, nous changeons un peu, mais pas tellement. Donc, techniquement, ce sera la même chose, mais en termes de stratégie, nous devons travailler en fonction de l’adversaire, car nous savons surtout quel adversaire nous clôturer pendant les Jeux olympiques.

Alors que la pandémie COVID-10 perturbe les camps et les compétitions, l’escrimeur du Tamil Nadu n’a pas encore prévu de programme d’entraînement pour juillet.

Jusqu’en juin, nous serons en Italie, en juillet, nous cherchons à savoir si nous pouvons nous entraîner en dehors de l’Italie ou au Japon. De nombreux pays n’ont pas de plan pour juillet à cause de la situation COVID et à Tokyo, nous ne pouvons pas nous rendre tôt sur le lieu d’entraînement, nous ne pouvons y aller que cinq jours avant l’événement.

Bhavani a également souligné la nécessité d’être fort mentalement, en particulier dans un sport comme l’escrime.

J’ai un entraîneur mental qui m’aide à améliorer ma force mentale car non seulement pour la situation actuelle (pandémie), même en général, la force mentale est aussi importante que la force physique.

Dans mon cas, nous clôturons pendant 10 minutes et chaque point prend 30 à 40 secondes. Donc, pendant ces 40 secondes, vous devez rester concentré et être actif. Même si vous manquez pendant deux secondes, vous manquerez votre propre coordination et équilibre. «

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici