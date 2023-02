Bhateri perd en demi-finale et se bat pour le bronze

La médaillée d’argent des championnats du monde juniors Bhateri se battra pour le bronze dans la catégorie féminine des 65 kg après avoir perdu par supériorité technique contre la Japonaise Mahiro Yoshitake à l’Open de Zagreb vendredi.

La lutteuse indienne de 22 ans affrontera désormais la Croate Iva Geric dans le match pour la médaille de bronze.

Bien que Bhateri ait commencé le combat sur une note positive, égalant la lutteuse japonaise en vitesse et en technique, elle a été maîtrisée en deuxième période avec son adversaire effectuant six mouvements de retrait.

Bhateri avait pris une avance de 2-1 au début de la deuxième période et il y avait de l’espoir qu’elle se battrait jusqu’à la toute fin, mais une fois la résistance brisée, il n’y avait plus de regard en arrière pour les Japonaises.

L’autre lutteuse indienne Radhika a perdu contre Irina Ringanci en quart de finale des 68 kg, la Moldave remportant la victoire à l’automne.

Radhika n’était pas à la hauteur de Ringanci, 21 ans, vainqueur de la médaille d’or aux Championnats du monde à Olso en 2021, le jeu agressif de la Moldave lui permettant d’engranger six points en première période.

Ringanci a maîtrisé l’Inde dans les 30 premières secondes du combat avec sa technique bien supérieure, et à la fin de la première période, elle menait 6-2.

La deuxième période a vu le Moldave venir à l’Indien fatigant encore plus agressivement. Ringanci a effectué un retrait, qui lui a valu quatre points et une victoire par chute avec une minute à faire au chronomètre.

Jeudi, Aman Sehrawat avait décroché une médaille de bronze dans la catégorie masculine des 57 kg après que le joueur de 17 ans ait battu Zane Raye Rhodes Richards des États-Unis 10-4.

Les huit meilleurs lutteurs indiens, dont Vinesh Phogat, Bajrang Punia et Ravi Dahiya, avaient choisi de ne pas participer au tournoi, une décision prise à la suite de leur révolte contre la Wrestling Federation of India et son chef Brij Bhushan Sharan Singh.

Le médaillé du championnat du monde Deepak Punia (86 kg), Anshu Malik (57 kg), Sangeeta Phogat (62 kg), Sarita Mor (59 kg), Jitendra Kinha (79 kg) ont également choisi de ne pas participer à l’événement.

