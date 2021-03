Capitol, le label de Los Angeles qui avait accueilli Nat King Cole, Frank Sinatra et Peggy Lee, était sous le choc des faux pas commerciaux et de la baisse des ventes, et EMI a installé M. Menon en tant que président et chef de la direction. Il a réduit la liste des artistes de Capitol, resserré les budgets et fait pression pour une promotion plus agressive des artistes du label.

Il avait besoin d’un sauveur, et il en trouva un à Bhaskar Menon, un dirigeant d’origine indienne et formé à Oxford chez EMI, le conglomérat britannique qui était le propriétaire majoritaire de Capitol. Il est devenu le nouveau chef du label en 1971 et a rapidement changé ses finances, conduisant un succès gargantuesque en 1973 avec l’album de Pink Floyd «The Dark Side of the Moon». Il a ensuite dirigé les vastes opérations musicales mondiales d’EMI.

