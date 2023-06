Bhaskar Bhatt, entraîneur-chef de l’équipe indienne de boxe féminine, démissionne 2 mois avant les Jeux asiatiques

Quelques mois avant les Jeux asiatiques, Bhaskar Bhatt a quitté le poste d’entraîneur-chef féminin pour se concentrer sur son nouveau rôle de directeur de la haute performance à la Sports Authority of India (SAI).

Le développement intervient un peu plus de deux mois avant les Jeux asiatiques de septembre, qui sont également les premiers qualificatifs olympiques pour les boxeurs du continent.

Plus tôt ce mois-ci, Bhatt avait été nommé HPD de boxe à SAI. Dans son nouveau rôle, il supervisera la boxe masculine et féminine dans tous les centres d’excellence nationaux (NCOE) de SAI.

«Lorsque j’ai été nommé SAI HPD pour la boxe il y a quelques jours, cela s’est accompagné de nombreuses responsabilités. Je voulais rendre justice à mon nouveau rôle », a déclaré Bhatt, qui est au Kazakhstan avec une équipe indienne de deuxième rang pour la Coupe Elorda, à PTI.

« Au camp national (à NIS Patiala), le HPD (Bernard Dunne) est là et l’entraîneur étranger (Dmitry Dmitruk) est également là pour évaluer et guider les filles, alors j’ai demandé qu’on me permette de me concentrer pleinement sur mon nouveau rôle. temps », a-t-il ajouté.

La boxe indienne a connu de nombreux changements depuis l’arrivée de l’Irlandais Bernard Dunne en tant que directeur de la haute performance en octobre dernier.

En février, le lauréat Dronacharya CA Kuttappa est revenu en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe indienne de boxe masculine pour un deuxième passage, une décision prise par la Fédération indienne de boxe (BFI) sur les conseils de Dunne.

Kuttappa a remplacé Narender Rana, qui a été nommé entraîneur en chef en octobre 2021.

Peu de temps après, Dmitry Dmitruk a été nommé entraîneur étranger des équipes masculine et féminine.

Et maintenant, Bhatt a quitté son poste d’entraîneur-chef de l’équipe féminine.

Il avait été nommé entraîneur-chef féminin en novembre 2021. Avant cela, il était avec l’équipe des jeunes depuis 2017 et avait été entraîneur adjoint dans le camp féminin senior de 2005 à 2012.

Sous sa tutelle, les boxeurs indiens ont remporté trois médailles – une d’or et deux de bronze – des Championnats du monde 2022 à Istanbul.

Il a également travaillé avec Dunne et Dmitruk lorsque quatre boxeurs sont devenus champions du monde ici en mars.

Parmi les autres changements, Dunne a changé le processus de sélection en se débarrassant des essais. Au lieu de cela, les boxeurs passent maintenant par un camp de trois semaines où ils sont évalués sur divers paramètres, après quoi une liste de classement est compilée et le pugiliste le mieux classé est sélectionné pour les événements à gros prix.

Actuellement, seules Nikhat Zareen et Lovlina Borgohain se sont qualifiées pour les Jeux asiatiques. Tous les autres boxeurs du camp national sont actuellement en cours d’évaluation pour la pièce maîtresse continentale.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)