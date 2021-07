Bharti Singh peut vous faire éclater de rire avec une seule punchline à elle. La comédienne a commencé son parcours avec la comédie stand-up et est devenue célèbre avec son personnage enfant « Lalli ». Au fil des ans, Bharti a non seulement dominé la scène de la comédie féminine en Inde, mais est également devenue une personnalité et une animatrice de télévision à succès.

Récemment, Bharti est apparue sur le podcast de l’acteur et animateur Maniesh Paul, où elle a fait plusieurs révélations surprenantes et déchirantes sur son passé. Dans l’émission, Bharti a parlé des difficultés auxquelles elle a été confrontée en tant que femme dans l’industrie du divertissement, avant de devenir une star et de devenir une star.

Bharti a révélé comment, au cours des premiers jours de sa carrière, elle a été touchée de manière inappropriée par les coordinateurs mais n’a pas élevé la voix car elle ne connaissait pas la différence entre le bien et le mal. Elle a également déclaré qu’elle avait maintenant la confiance nécessaire pour se défendre et parler pour elle-même.

« Les coordinateurs (de spectacles) se conduisaient mal parfois. Ils se frottaient les mains dans le dos. Je saurais que ce n’est pas une bonne sensation, mais alors je penserais qu’il est comme mon oncle, il ne peut pas être mauvais. Peut-être que je me trompe et il a raison. Alors j’ai pensé que cela ne se sentait pas bien. Je n’avais aucune compréhension. J’ai la confiance nécessaire pour me battre maintenant, pour mon corps, pour mon honneur. à , sortez, nous changeons maintenant. Je peux parler maintenant, mais je n’avais aucun courage à l’époque. »

Au cours de sa conversation, Bharti a également parlé du moment où des hommes dont son père avait contracté une dette se présentaient chez eux et se comportaient mal avec sa mère. Elle a également parlé de l’extrême pauvreté dans laquelle elle a grandi et a mentionné les moments où ils n’avaient pas de nourriture à la maison. Bharti a révélé que sa famille n’est toujours pas habituée au style de vie somptueux qu’elle peut désormais se permettre.

Bharti a déclaré que pendant que son frère vendait des marchandises dans un magasin, sa sœur et sa mère cousaient des couvertures dans une usine. « Ghar jaane ka mann nahi karta tha (je n’avais pas envie de rentrer à la maison). Je resterais à l’université avec mes amis et mangerais à l’auberge. Je savais qu’une fois de retour, je devrais faire face à la pauvreté. Vivre dans cette faible lumière », a déclaré Bharti.

Bharti Singh, qui est devenu célèbre avec The Great Indian Laughter Challenge. Elle sera bientôt vue dans la nouvelle saison de ‘The Kapil Sharma Show’.