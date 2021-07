Bharti Singh s’effondre sur l’émission de Maniesh Paul, dit « mon père est mort quand j’avais 2 ans, n’ai pas de photos de lui » | Buzz News

New Delhi : la comédienne Bharti Singh est connue pour son timing comique et ses oneliners amusants. Mais ce que peu de gens connaissent, c’est son autre côté. Sur le podcast de Maniesh Paul, elle est récemment tombée en panne en se souvenant de son défunt père et des souvenirs qui lui sont associés.

Bharti Singh a dit à Maniesh Paul : « Dans ma vie, j’ai juste ma mère. Je n’ai pas de père. Quand j’avais à peine deux ans, il est décédé. Je ne l’ai même pas vu, Maniesh. Je n’ai même pas de photos de mon père dans ma maison. Je ne permets à personne de les mettre en place. Ma sœur a vu l’amour de mon père et mon frère, mais pas moi. Mais Maniesh, je n’ai même pas eu l’amour de mon frère chez moi, parce que chacun est occupé à son travail. Mais maintenant, l’amour que je reçois de mon mari (Haarsh Limchabiyaa) m’a fait réaliser à quel point un homme est censé s’en soucier. »

Maniesh Paul a partagé le lien du podcast sur Instagram en écrivant : « J’aime toujours marcher sous la pluie… parce que personne ne peut me voir pleurer – Charlie Chaplin. Les gens qui vous font rire sont très profonds… ils cachent leurs blessures… et telle est @bharti.laughterqueen la reine du rire… elle a traversé beaucoup de choses et je suis si heureuse qu’elle l’ait partagé avec moi.

Bharti a perdu son père à un âge tendre et a expliqué que ce n’est qu’après avoir rencontré son mari Haarsh Limbachiyaa qu’elle a connu l’amour de l’homme.

Bharti Singh a épousé son petit ami de longue date Haarsh Limbachiyaa le 3 décembre 2017 à Goa. Plusieurs célébrités de la télé ont assisté au mariage étoilé et à la réception du joli couple.