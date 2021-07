Bharti Singh s’effondre en se souvenant de son défunt père dans l’émission de Maniesh Paul, dit « je ne l’ai pas vu, n’ai pas de photos »

Bharti Singh est le vrai visage de la scène de la comédie féminine en Inde. La comédienne est devenue célèbre avec son personnage enfantin de comédie stand-up nommé «Lalli» et a fait rire beaucoup avec son incroyable timing comique et son contenu hilarant. Mais comme on dit, ceux qui rient toujours ont souvent de la tristesse enfouie au fond d’eux.

Récemment, alors qu’elle apparaissait sur le podcast de l’acteur et animateur Maniesh Paul, Bharti est tombée en panne alors qu’elle se souvenait de son défunt père et n’avait aucun souvenir de lui. La reine de la comédie a perdu son père à l’âge de deux ans. Bharti a déclaré qu’elle ne savait pas comment l’amour d’un homme est censé être, mais l’a réalisé après s’être mariée avec son mari, Haarsh Limbachiyaa.

Au cours de sa conversation avec Maniesh, Bharti a déclaré: «Dans ma vie, je n’ai que ma mère. Je n’ai pas de père. Quand j’avais à peine deux ans, il est décédé. Je ne l’ai même pas vu, Maniesh. Je n’ai même pas de photos de mon père chez moi. Je ne permets à personne de les mettre en place. Ma sœur a vu l’amour de mon père et mon frère, mais pas moi. »

Elle a ajouté: « Mais Maniesh, je n’ai même pas reçu l’amour de mon frère dans ma maison, parce que tout le monde est occupé avec son propre travail. Mais maintenant, l’amour que je reçois de mon mari (Haarsh Limbachiyaa) m’a fait réaliser à quel point un homme est censé s’en soucier.

Maniesh Paul a partagé un extrait du podcast sur le compte Instagram et a écrit: «J’aime toujours marcher sous la pluie… parce que personne ne peut me voir pleurer – Charlie Chaplin. Les gens qui vous font rire sont très profonds… ils cachent leurs blessures… et telle est @bharti.laughterqueen la reine du rire… elle a traversé beaucoup de choses et je suis si heureuse qu’elle l’ait partagé avec moi.

Bharti Singh et Haarsh Limachiyaa se sont mariés en décembre 2017 à Goa. Le mariage et la réception de l’adorable couple ont réuni plusieurs célébrités de la télévision et de Bollywood. Bharti et Haarsh ont depuis organisé plusieurs spectacles sur scène et émissions de téléréalité ensemble. Ils accueillent actuellement la troisième saison de « Dance Deewane ».